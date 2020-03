Prirodom protiv korona virusa: Novakovih 10 pravila za jačanje imuniteta

Novakovih 10 pravila za jačanje imuniteta

Čitava planeta na nogama je i u stanju velike obazrivosti, zbog respiratornog virusa Korona koji je stigao u skoro sve zemlje sveta. S obzirom da je od sinoć i u Srbiji proglašeno vanredno stanje, mnoge poznate ličnosti odlučile su da putem svojim profila na društvenim mrežama upute apel ljudima koliko su važna lična disciplina i higijena.

Tako je i najpoznatiji Srbin u svetu, Novak Đoković, je za britanski “Telegraf” objavio svojih deset pravila u borbi protiv korona virusa prirodnim putem.

1. Povećan unos vitamina C i cinka. Preporučuje se između 5 do 7 grama dnevno vitamina C, može i do 10. Ukoliko nađete tečni cink, bolje je nego u drugoj formi. U slučaju da ne nađete tečni cink, i u pilulama je dobro uzimati 3 do 4 puta veću dozu nego uobičajeno preporučene doze.

2. Svakodnevno ujutru na prazan stomak pijte toplu vodu sa limunom i malo morske soli (opciono dodati i đumbir i sveže listove nane). Toplu vodu sa limunom pijte još nekoliko puta u toku dana. Preporučljivo je na prazniji stomak.

3. Pijte što više zelenih sokova i šejkova sa zelenim lisnatim povrćem (peršun, spanać, kelj…). Zeleno lisnato povrće stvara alkalnu bazu u telu što uništava patogene i viruse koji opstaju u kiseloj sredini.

4. Kiselu sredinu izaziva nezdrava brza hrana, stres, briga, ljutnja, napici sa puno rafinisanog šećera, mlečni proizvodi, itd.

5. Preporučljivo je da konzumirate mali deo čena belog luka u kašičicu meda sa cimetom. Takođe, ulje od divljeg origana, đumbir, kajen paprika (vrsta ljute papričice).

6. Koloidna srebrna voda je izuzetno delotvorna za imunitet i borbu protiv otrova koje imamo u telu.

7. Razne vrste čajeva i svežeg bilja su uvek dobrodošli. Pogotovo Rtanjski čaj i čaj od hibiskusa, prenosi “Alo”.

8. Provodite određeno vreme na svežem vazduhu u prirodnom ambijentu (parkovi, šume, jezera, reke, more, plaža, planina, brda…) koji nas isceljuje i puni orgonskom, životnom energijom koja je presudna za život u izobilju zdravlja i dobrobiti duše, uma i tela.

9. Radite vežbe svesnog disanja jer na taj način uspostavljate emotivni i mentalni sklad i mir koji vam dozvoljava da se lakše nosite sa brigama, strahovima i neizvesnostima. Takođe vam uravnotežuje metaboličke procese ključne za optimalno zdravlje.

10. Što više se smejte, uživajte u muzici koja vas ispunjava i čini srećnim. Budite okružen dragim ljudima sa kojima osećati veliko prisustvo ljubavi, blagostanja i radosti.