Fitnes za zaposlene mame: Kako da ubacite trening u svoj gusti raspored

Biti zaposlena mama, znači biti u konstantnoj trci sa vremenom – zadovoljiti sve potrebe i aktivnosti vaših mališana, a u isto vreme i vaše, nije lako, zato evo nekoliko predloga kako da sve postignete

U konstantnoj ste trci s vremenom? Vodite poslovne telefonske razgovore dok oblačite dete za vrtić, a na sastancima smišljate šta ćete skuvati za večeru kada se vratite kući? Nemate više ni onog viška energije kojeg biste voleli da potrošite. Uh, potpuno vas razumemo… Svaka zaposlena mama bi trebalo da dobije orden za požrtvovanje, uspeh, pa čak i hrabrost.

No, baš kao i svaka druga žena na svetu, i zaposlena majka mora da vodi računa o svom telu i zdravlju. Zato morate naći vremena za vežbanje, pa makar se radilo o samo dvadesetak minuta dnevno ili intezivnim treninzima preko vikenda. U svakom slučaju, glavni izazov kod ovog zadatka je to što morate pronaći nešto malo vremena za sebe. To je ponekad teško izvesti ako vam je raspored prenatrpan, ali nije nezamislivo.

1. Vežbajte rano ujutru

Kada se zaposlite, a zatim i rodite (a može i obrnuto) dani kada ste ustajali oko 11 časova ostaće daleko za vama. Zato je rano jutro najbolje vreme da se posvetite samoj sebi. Dakle, još dok pevaju prvi petli vi se istegnite, uradite nekoliko čučnjeva, sklekova, ili pak kratku seansu joge. Videćete kako ćete se posle svakog ovakvog jutarnjeg rituala osećati mnogo bolje, te ćete biti puni energije za nove pobede tokom dana.

Pošto dođete s posla i dopratite dete iz vrtića, ručaćete, a zatim staviti dete u krevet na popodnevnu dremku. Raspored je svima uglavnom takav. Pa, ako niste jutarnji tip, i ako vam vežbanje ranom zorom ne odgovara, iskoristite tu dremku kao termin za vežbanje.

3. Povedite dete sa sobom

Postoji mnogo načina kako svoje dete možete uključiti u svoju fitnes rutinu. Na taj način ćete uspeti da ga od malih nogu naviknete na zdrav i aktivan život. A uz to ćete i više vremena provoditi zejdno. U pojedinim fitnes centrima u stranim zemljama već se praktikuje vežbanje sa decom, tako da to nije ni najmanje čudno. To možete raditi i u svom domu, a pored toga, ako ste pobornik brzog hodanja, bebu u kolicima možete slobodno povesti na sledeći trening.

4. Šetajte

Ukoliko vam se desi da ste previše umorni za vežbanje – što je, naravno, sasvim opravdano – idite u šetnju sa mužem i detetom.

5. Vežbajte na igralištu

Zašto to dosadno čuvanje deteta dok se ono igra na igralištu ne biste pretvorili u korisno vreme? Ukoliko ste dobri sa makar još jednom majkom koja svoje dete vodi na igranje isto gde i vi, predložite joj ovu ideju kako biste imali društvo za aktivnost.