Odspavajte popodne, ali samo uz ova dva uslova

Da li je popodnevno spavanje dobra ideja i o čemu treba da vodite računa kada vam se “isprazne baterije” u toku dana, otkrivaju stručnjaci

Svi znamo da nema ništa slađe, u slučajevima kada nam to životni tempo dozvoli, da kada dođemo u topli dom nakon posla ili napornog dana, zadremamo u dnevnoj sobi. Međutim, često se ovakva situacija “otrgne kontroli”, pa “idem da sklopim oči na kratko” preraste u ozbiljno spavanje od dva sata. Iako mnogi toga nisu svesni, ovo nikako nije dobro.

Iako velika većina ljudi nema radno vreme od “9 do 5”, pa nema ni vremena za poslepodnevni san mnogi to praktikuju vikendom, a time sebi ne čine uslugu.

Poslepodnevna dremka koji traje duže od pola sata nije dobra ideja, tvrdi nemački stručnjak za probleme spavanja dr. Hans-Guenter Weess.

Kako se navodi, nakon pola sata spavanja zapada se u REM fazu, poznatu i kao san u kojem se sanja, iz koje će se više od 70 posto osoba probuditi letargično. Pored toga popodnevni san odgađa večernju pospanost, pišu Vijesti.ba. Ovoga posebno treba da se paze ljudi sa poremećajima spavanja.

Popodnevno spavanje “bez posledica”

Međutim, ne važi to ipak za sve, kaže Weess.

– Postoj i grupa ljudi koji poslepodne mogu da zaspu bez ikakvih posledica na njihovu svežinu kasnije ili sposobnost da kvalitetno spavaju noću – priča stručnjak, a prenose Vijesti.ba.

I pored toga stručnjaci savetuju da se poslepodne ne spava, ali ako ipak ne možete bez toga ne bi trebalo da spavate duže od pola sata i da ako je moguće da to ne bude iza 15 časova.

Ovaj savet se ne odnosi na decu jer ona tek u školskom periodu steknu sposobnost da dnevne potrebe za snom ispune u toku noći, “u jednom cugu”.

– Do tada njima je popodnevni san dobrodošao – rekao je Weess.

Ako imate problem sa nesanicom pre nego što se odučite na neke od lekova za spavanje, pokušajte sa prirodnim toplim napicima koji će vam svakako olakšati proces uspavljivanja.

Kao što različita hrana utiče na to da li ćete imati problema da zaspite ako je konzumirate suviše kasno, isto važi i za mnoge napitke. Ne samo što će vas buditi da idete do toaleta, već će vas držim budim pola noći. Gazirani napici, zeleni čaj, kafa, nikako nisu dobar izbor, ali to već znate. Mi vam danas zato donosimo one sa kojima ćete lako upasti u san i koje će vam možda rešiti problem teškog uspavljivanja.