AHCC®, jedinstveni suplement na prvoj liniji odbrane našeg zdravlja

AHCC® je jedinstveni suplement koji pomaže u borbi protiv svih pretnji našem zdravlju

Prema zvaničnim podacima, Japan je zemlja sa najvećom stopom dugovečnosti – u proseku 87 godina za žene i 81 za muškarce. Glavni faktori su geografska izolovanost, klimatski uslovi, navike, disciplina u svakom segmentu života koje se drže od pamtiveka, ali i poseban način ishrane.

Uspešno balansiraju između tradicije i izazova modernog doba, a i japanska medicina savršeno održava ravnotežu između drevnih metoda i najsavremenije tehnologije. Upravo je u zemlji samuraja i izlazećeg sunca nastao jedinstveni suplement AHCC®, koji nije samo dodatak ishrani, već pomaže i u borbi protiv najtežih bolesti. O čemu se radi?

JEDNA OD VODEĆIH IMUNOTERAPIJA

Japanski naučnici identifikovali su bioaktivna jedinjenja iz namirnica i razvili pročišćenu, koncentrisanu, potpuno prirodnu superhranu, koja može da se koristi uz glavnu terapiju tokom lečenja kancera. AHCC® je aktivno jedinjenje koje gradi veze sa heksozom iz micelijuma hibridne bazidiomicete (šitake pečurke) fermentisane u mekinjama pirinča.

Za razliku od drugih proizvoda na bazi medicinskih gljiva koji sadrže polisaharide beta glukane, AHCC® je standardizovan ekstrakt Alfa glukana. U poređenju sa beta glukanima, alfa glukani su manji molekuli, pa ih organizam lakše apsorbuje i imaju jaču aktivnost, odnosno potrebno im je znatno kraće vreme da ostvare maksimalno dejstvo.

Pošto je pokazao izvrsne rezultate, preparat sa potpisom japanske kompanije Amino Up vrlo brzo je postao jedna od vodećih imunoterapija. Danas se koristi na više od hiljadu klinika širom sveta.

- Glavna karakteristika AHCC-a je promena našeg imuniteta. Na taj način organizam može da se bori protiv neprijatelja kao što su virusi, bakterije i abnormalne ćelije. Pokazao se odličnim u prevenciji ovih simptoma. Ali, pored uzimanja suplementa, važno je da se osoba drži dijetalnog načina ishrane kako bi se uspostavio normalan metabolizam – objašnjavaju naučni saradnici kompanije „Amino Up“.

Hemoterapija je medicinski tretman i pripada zapadnoj medicini. S druge strane, upotreba biljnih dodataka koji imaju zdravstvene benefite potpada pod tradicionalnu ili istočnu medicinu. Ova dva sveta sve češće se paralelno koriste u lečenju najtežih bolesti.





Koto Sekino, direktorka sektora za razvoj firme „Amino Up“, prenela je rezultate najnovijih istraživanja o primeni ovog kvalitetnog dijetetskog suplementa.

- Lično preporučujem AHCC® onima kojima je oslabio imunitet, pre svega starim ljudima i pacijentima obolelim od raka, kao i drugih težih bolesti. Kako AHCC® ne deluje na uzrok bolesti, već stimuliše imuni sistem da pravilno funkcioniše, primenljiv je kod različitih oboljenja.

- Savetujem da ga koriste i zdravi ljudi kao preventivu, posebno kada se osećaju iscrpljeno ili su pod stresom – kaže gospođa Sekino i dodaje da AHCC® ne deluje direktno na ćelije raka, već pomaže našem urođenom imunološkom sistemu da se bori sa njima.

BILDUJE IMUNITET I POVEĆAVA IZDRŽLJIVOST TELA

AHCC® je od velike pomoći pacijentima koji se bore sa kancerom, olakšava im terapije, no, preporučuje se i za svakodnevnu upotrebu kao izuzetan alat za bildovanje imuniteta. A odbrambene funkcije posebno su važne tokom zimskih meseci, kada haraju prehlada i grip. Da ne zaboravimo i kovid, koji je prethodnih godina propisno namučio planetu.

Kada se AHCC® koristi u kombinaciji sa lekovima za hemoterapiju i sa zračenjem, smanjuje njihove sporedne efekte. U studiji na klinici “Tadžima” u Saporou, dr Reiki Išizuka prijavio je poboljšanje kvaliteta života i imunih funkcija kod pacijenata sa rakom dojke, pluća i debelog creva koji su primali AHCC® zajedno sa uobičajenim procedurama.

Poslednjih decenija obavljena su brojna istraživanja i detaljne analize koje su potvrdile bezbednost preparata. Iako treba imati na umu da se ne smatra lekom za rak, svakako je velika pomoć onima koji se suočavaju sa opakom bolešću jer povećava izdržljivost tela na često isrpljujuće tretmane i na taj način uvećava efikasnost terapija. Shutterstock

AHCC® USPEŠAN JE U BORBI PROTIV RAZLIČITIH OBLIKA KANCERA I HPV-a

Posao imunog sistema je, kao što već znate, da nas zaštiti od spoljnih neprijatelja. Na prvoj liniji odbrane su takozvane „prirodne ubice“, citokini i NK ćelije koje stimuliše AHCC®, bela krvna zrnca koja prepoznaju i uništavaju inficirane i abnormalne ćelije. Takođe, uvećava proizvodnju citokina i podiže aktivnost NK ćelija 300 do 800 posto, što je neverovatan podatak.

Uzrok nekih od najčešćih infekcija savremenog sveta su humani papiloma virusi. Postoji preko 130 tipova HPV, koji mogu da budu uzročnik infekcija genitalnog sistema. Svi su zarazni. To su jedini virusi koji u organizmu ljudi i životinja mogu dovesti do nekontrolisane proliferacije tkiva, tj. do tumorskog rasta, usled DNK mutacija. Veoma su uporni i otporni na razne lekove.

Profesorka Džudit Smit sa Medicinskog fakulteta u Teksasu i njen tim otkrili su da je japanski ekstrakt gljiva AHCC® efikasan u suzbijanju HPV virusa, jer podiže imuni sistem do tačke otpora infekciji. Uz redovno uzimanje preparata, čak šest od osam pacijenata potvrdilo je iskorenjivanje uzročnika HPV-a posle tri meseca.

Da rezimiramo: AHCC® uspešno se primenjuje i pomaže prilikom tretiranja širokog spektra oboljenja: od bezazlenih stanja kao što su prehlada i grip do ozbiljnih bolesti poput kancera, hepatitisa, dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja, infekcija HPV-a.

Kako jedan hranljivi sastojak može biti efikasan za toliko vrsta zdravstvenih problema? Odgovor je jednostavan: ovaj standardizovan ekstrakt micelijuma šitake pečurke brine o našem imunitetu, a od stanja odbrambenog sistema umnogome zavisi ishod lečenja.