Jedna od omiljenih plavuša devedesetih danas je neprepoznatljiva: Zbog bolesti ima 20 kg više i hoda pomoću štapa

Američka glumica Kristina Eplgejt otkrila je da se ugojila dvadesetak kilograma nakon što joj je dijagnostikovana multipla skleroza. Zbog bolesti se otežano kreće, te koristi štap, piše Daily Mail.

Guliver Getty Images

Nakon što je u avgustu otkrila da boluje od multipla skleroze, Kristina se osvrnula na poteškoće koje je doživela tokom snimanja poslednje sezone Netfliksove serije “Dead to Me”.

- Ovo je prvi put da će me neko videti onakvu kakva jesam. Ugojila sam se 20 kilograma i ne mogu da hodam bez štapa. Želim da ljudi znaju da sam jako svesna toga - rekla je glumica u intervjuu za The New York Times. Profimedia

Kristini Eplgejt bolest je ustanovljena tokom snimanja poslednje sezone pomenute serije, nakon čega je uzela pauzu od pet meseci kako bi mogla da počne s lečnjem.

Odustvo joj je teško palo, ali se na kraju ispostavilo da je bilo dobro po nju.

Profimedia

- Trebalo mi je vremena da procesuiram gubitak tog dela sebe – priznala je zvezda “Bračnih voda” i otkrila da je neke znake bolesti prepoznala mnogo pre dijagnoze, kao što je gubitak ravnoteže u jednoj plesnoj sceni koja je snimana tokom prve sezone.

- Volela bih da sam obratila pažnju, ali ko sam ja da to znam.