Ksenija Mijatović je u 38. godini promenila život iz korena, njena priča podstrek je mnogima: Za sreću nikad nije kasno

Ksenija Mijatović je krajem devedesetih i početkom dve hiljaditih bila jedna od naših

najcenjenijih pevačica. Spadala je u red onih o kojima se govori s poštovanjem, ali

istovremeno konstatuje da se od muzike neće materijalno osigurati ako ne napravi

kompromis sa sobom i počne da peva i ono što se tada tražilo. Njoj ta opcija nije bila bliska,

pa je 2013. u „Madlenianumu“ održala svoj poslednji koncert i – u 38. godini krenula u

potpuno novi život. Upisala je psihologiju, koju je diplomirala u roku. Danas o velikoj

prekretnici kaže



- Mada je „Madlenianum“ bio pun, a atmosfera divna, shvatila sam da u Srbiji nema mesta

za ono što želim. Mogla sam da se mrcvarim još neko vreme i da budem isfrustrirana, pa i

ogorčena pevačica, ali to ne vodi ničemu. Zahvalila sam životu za pet albuma i rekla sebi –

Ksenija, Srbija se, nažalost, nikada više neće vratiti u tokove vrednosnog sistema kakav je u

svetu. Svuda ima i kvaliteta i kiča, a kod nas znamo šta dominira.

Janko Petković



Kako ste odlučili da psihologija bude vaše novo zanimanje?



- Pratila sam učenje Lujze Hej. Dopao mi se način na koji komunicira sa ljudima i artikuliše

ideju da svako može da napreduje i iskoristi svoje potencijale, ali to mi nije bilo dovoljno.

Želela sam da primenim socijalne veštine koje sam već posedovala, pre svega mislim na

snalaženje na sceni i komunikaciju sa velikim brojem ljudi. Međutim, tada nisam mogla ni

da pretpostavim da ću se baviti psihoterapijom. Poslovna psihologija bila je moja primarna

ideja, ali nije zadovoljila moju potrebu da proniknem u sve one tanane delove ljudske duše. Šta je to u ljudima što ih tera da nešto urade ovako ili onako? Zašto osećamo to što

osećamo? Kada se javljaju blokade?





Da li ste u ovu priču ušli pre nego što ste odustali od bavljenja muzikom?



- Ne, ali odavno je postojalo interesovanje koje je, možda, vodilo ka ovome danas. Dakle,

nije se baš sve dešavalo slučajno. Još kao srednjoškolki nije mi bila prihvatljiva Darvinova

teorija evolucije, uz dužno poštovanje. Možda je to bilo fantaziranje tinejdžerke, ali mi je

bila bliska ideja da je čovek mnogo više od proste materije. Imala sam 17 godina kada sam

se susrela sa knjigom Bhagavad Gita, na nemačkom jeziku, koji sam kasnije studirala.

Putevi su me dalje vodili jednim delom preko indijskih veda, a drugim preko pogleda

Helene Blavatski Rudolfa Štajnera. Kasnije sam se zainteresovala za Junga, Frojda, ali sve

vreme više me privlače fenomeni, nego psihologija kao nauka. Janko Petković

Ksenija Mijatović - Punih 15 godina ne pušim



Desila vam se velika životna promena, ali godine, koje ste proveli van scene, nisu

ostavile mnogo traga na vama.



- Za to bi trebalo da zahvalim genetici. Roditelji su mi lepi i vitalni. Moja muzika nije

podrazumevala pevanje na svadbama i krštenjima do osam ujutru, pa se fizički nisam

previše „trošila“. Već 15 godina ne pušim, ali bih lagala kada bih rekla da se previše bavim

vežbanjem i vođenjem računa o ishrani. Kao prava Vojvođanka volim peciva i burek, ali

sam umerena u svemu.

Janko Petković



Dok ste bili pevačica pričali ste o malom sinu Relji, koji odavno nije više mali.





Brankica Treskavica Janko Petković

- Relja ima 22 godine i studira Računarski fakultet u Beogradu. Iako se opredelio za ITsektor, veoma je kreativan, što me jako raduje. Vidim da ga je moj život inspirisao, a volelabih da se to desi celoj jednoj generaciji i to ne samo mladih ljudi, već žena koje misle daviše nisu u godinama kada se život može promeniti. Nadam se da će im i ova naša priča bitipodstrek da shvate da u životu, zaista, nikad nije kasno. Svojevremeno sam u intervjuimapominjala da moja mama često kaže da za ljubav i sreću nikad nije kasno, već da kad god dadođu – dobro su došle.