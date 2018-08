Anica Dobra doživela neprijatnost na nastupu na Bedem festu

Anica Dobra zapamtiće nastup na Bedem festivalu u Nikšiću po dobroj atmosferi, ali i po skandalu koji je nastao kada ju je nepoznati čovek iz mase gađao čašom u glavu i ispolivao pivom.

Ona je pre nastupa priznala da ima tremu jer je njeno gostovanje na Bedem festu premijerni, ali i oproštajni festivalski nastup.

– Ovo je prvo pevačko gostovanje uopšte u životu pa mi je ovo ujedno i oproštajni koncert. Zaista mislim da mi to ne pripada, a jako sam srećna što sam ovde. Pevaću kao da mi je prvi i poslednji put – kazala je šarmantna glumica pre nego što je “Svečanim belim haljinama” podsetila na vremena kada je rok “harao” Jugoslavijom.

– Da nije bilo Petra Šundića koji me pozvao na uporan ali dobronameran i pozitivan način nikada se ne bih našla na ovom meestu pošto smatram da ovo mesto pripada pravoj muzici, a ja imam samo tu privilegiju da ponekad mogu, zahvaljujući mom poslu, da nešto zapevam. To baš nije nešto vredno, nije to ni specijalni vokal, ali se prisećamo nekog davnog vremena iz filma “Crni bombarder” gde sam otpevala par numera i imala tu privilegiju da sa Giletom i Vladom Divljanom učestvujem u stvaranju tih njihovih numera” – kazala je Anica koja smatra da rokenrol nije propao jer je on “kao stil života, kao nekakav bunt, a bez bunta ne možemo da idemo napred”.

Priznala je da nikada nije osetila takav priliv emocija u pozorištu ili nakon filmske filma kao što se oseti kada se stoji na sceni sa rok bendom i peva.

– To je vrsta energije koja je mnogo jaka i nemerljiva sa onim što se dešava u pozorištu. I publika nešto drugo daje nego što daje pozorišna. Današnje vreme je takvo da glumac nije samo glumac, kao što ni muzičar nije samo muzičar. Danas se sve to meša. Ko je kreativan, taj je kreativan, bilo da ode u kuvare ili producente. Sve se to nekako stopilo. Ako ne budemo mogli da plivamo u ovom današnjem vremenu, ne moramo baš da surfujemo, to neka rade mladi, ali mi ako možemo da se održimo na vodi to je već veliki uspeh.

Međutim, tokom nastupa, jedan posetilac je čašom punom piva podogio Anicu u glavu, koja je bila van sebe kada se ovo dogodilo.

Nakon ovog incidenta Anica je odlučila da se povuče, skloni od javnosti i uživa u moru i suncu sa priateljima.