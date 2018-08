Vrtoglava cifra: Jakna Harisona Forda iz filma “Imperija uzvraća udarac” biće na aukciji





Jakna koju je Harison Ford nosio kao Han Solo u filmu “Imperija uzvraća udarac” (The Empire Strikes Back) biće ponuđena na aukciji sledećeg meseca, a očekuje se da dostigne cenu od milion funti. Kada je to čuo Mark Hamil koji glumi Luk Skajvokera, u tok šou Džimija Kimela, pokušao je da proda pantalone koje je nosio u istom filmu za 100.000 dolara.

-Ne sećam se da si nosio te pantalone, rekao mu je Kimel, a Hamil ga je podsetio u kojoj je to sceni bilo, kao i da ih je nosio i u filmu “Povratak džedaja”.

Voditelj emisije je rekao da je to malo preskupo za par pantalona, na šta je Hamil odgovorio:

-Ok, za 50.000 dolara dobijate ove pantalone i klupko dlaka Čubake, našalio se Luk Skajvoker.

Inače, jakna koju je nosio Harison Ford u filmu “Imperija uzvraća udarac” biće jedan od 600 predmeta ponuđenih na aukciji predmeta iz filmova u Londonu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

U ponudi će biti i hoverbord Martija Mekflaja iz “Povratka u budućnost 2” (Back To the Future Part II) i kostim Edvarda Makazorukog iz istoimenog filma, a aukcijska kuća Prop stor tvrdi da će aukcija uključivati “neke od najkultnijih filmskih predmeta našeg doba”.

Ljubitelji “Zvezanih ratova” će, pored Solove jakne, moći da licitiraju i za šlem imperijalnog stormtrupera iz “Nove nade” (A New Hope). Očekuje se da će on dostići cenu od 60.000 funti, a za sličan šlem iz “Poslednjeg džedaja” (The Last Jedi) se očekuje 50.000 funti.

Lajtsejber koji je u “Osveti Sita” (Revenge of the Sith) koristio Hajden Kristensen u ulozi Anakina Skajvokera takođe će se pojaviti u ponudi.

Blaster Hana Soloa iz “Povratka džedaja” (Return of the Jedi) u junu je u Njujorku prodat za 550.000 dolara.

Prop stor je saopštio da će se prodavati i bič Indijane Džonsa iz filma “Indijana Džons i hram propasti” (Indiana Jones and the Temple of Doom) kao i šešir čuvenog arheologa iz prvog dela, “Pljačkaši izgubljenog kovčega” (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark).

Pored kostima Edvarda Makazorukog, u ponudi će biti i odeća Tajlera Dardena iz “Borilačkog kluba” (Fight Club), Supermena i drugih.

Svi predmeti će biti izloženi u Londonu od 6. do 20. septembra.