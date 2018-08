Već u novoj vezi: Hejden Penetijeri napustila Vladimira Klička

Povezane vesti



Glumici Hejden Penetijeri pošlo je za rukom da ukroti bokserskog šampiona Vladimira Klička. U emotivnu vezu uplovili su 2009. godine , a pet godina kasnije dobili su ćerku Kaju.

Glumica iz serije “Heroji” nakon rođenja ćerke Kaje prošla je kroz težak životni period– Ima mnogo ljudi koji misle da to nije stvarno, da to nije tačno, da je nešto što su žene umislile, ili kažu Ma, to su hormoni. To je nešto što je potpuno nekontrolisano. Zaista je bolno i zaista strašno i ženama treba puno podrške – rekla je tada Hajden. Ona se dobrovoljno prijavila za lečenje postporođajne depresije.

Missing rings don't mean the end of relationships. Blessed to be with my beautiful family 🙏 pic.twitter.com/oCiTK0ziJf — Hayden Panettiere (@haydenpanettier) July 7, 2016

Iako je uspela da pobedi depresiju, sve to je bio preveliki izazov za njenu ljuba sa ukrajinskim gorostasom, te su odlučili da se rastanu. Mama Hajden Penetijeri rastanak je potvrdila medijima

-Dešavaju se velike promene u njenom životu i mislim da su to dobre promene, rekla je ona, prenosi “Dejli Mejl”.

A post shared by Spletnik (@spletnik_ru) on Aug 3, 2018 at 5:22am PDT



Strani mediji prenose da je glumica već uslikana sa novim dečkom.