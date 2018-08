Svetski mediji bruje: Naomi Kembel trudna u 48. godini?

Svetski mediji bruje o tome da je slavna manekenka Naomi Kembel ostala trudna u petoj deceniji života, i da se u četvrtom mesecu oseća odlično.

A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on Jul 21, 2018 at 1:12pm PDT



Glasine о trudnoći su počele kada je njen izabranik reper Skepta, svojim pratiocima na Instagramu podelio sliku sa ultrazvuka, prenosi Alo!

A post shared by Skepta (@skeptagram) on Jul 30, 2018 at 8:41am PDT



Obožavaoci su ispod objave uputili čestitke i pitali da li je Naomi buduća mama.

Naomi Campbell is pregnant? That is amazing news for humanity’s gene pool

— Aya bi ekun (@don_jidz) July 30, 2018