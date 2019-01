Selma Bler o bolesti kojoj nema leka: Mozak mi je u plamenu, a ja se smrzavam

Povezane vesti



Glumica Selma Bler se bori sa autoimunom bolešću, koja može da se donekle drži pod kontrolom, ali za koju i dalje nema leka – multiplom sklerozom.

Selma je konačnu dijagnozu dobila prošle godine u avgustu, ali se, kao i većina obolelih kojima je dijagnostikovano uvek nešto drugo, sa simptomima ove podmukle bolesti borila više od 15 godina.

Ona otežano hoda, ima probleme sa vidom , pamćenjem, govorom… Ali ne odustaje od svih onih stvari koji čine život – da bude majka, supruga, žena koja i dalje voli život.

View this post on Instagram A post shared by Selma Blair (@selmablair) on Jan 14, 2019 at 8:18pm PST

Objasnila je u jednom od postova na Instagramu i kako se oseća, želevši da podeli svoju priču sa ljudima koji se bore sa istom bolešću:

– Ovo je istina o ovoj neurodegenerativnoj bolesti. Neprijatno je. Ovo je stadijum kada se javlja nekontrolisana anksioznost. Izaći napolje, družiti se s ljudima, košta me mnogo. Mozak mi je u plamenu. Smrzavam se. Osećamo se usamljenima čak i kada imamo svu ljubav i podršku koju nam bog šalje i omogućava. Ljudi mi pišu s pitanjem kako mi uspeva. Dajem sve od sebe. Ali, gušim se od bola kada pomislim šta sam izgubila i šta se usuđujem da želim i čemu da se nadam. A sada je izazov i hodati. Ali, iskren osmeh je osnova svega. To je uredu. Život je jedna velika avantura sa mnogobrojinim oštrim krhotinama koje vas bude. Ne mogu noću da spavam, ali zato preko dana jedva uspevam da ostanem budna. Odrasla sam žena koja grli plišanog medveda, a koji pripadao jednoj mojoj sestri po bolesti, hvala joj za njega. Činimo ono što možemo. Nedeljni raspored mi je prepun majčinskih obaveza, posla i drugih stvari kojima se radujem. Ali, kao i mnogi od vas, molim se. Upijam ljubav gde god mogu. Nije lako, ali i to je ok. Šaljem vam svima ljubav – poručila je Selma.