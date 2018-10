Psiholog otkriva šta se dešava u braku Dejvida i Viktorije Bekam: Strastvena ljubav se promenila

Dejvid Bekam (43) šokirao je fanove kada je nedavno opisao svoj brak s modnom dizajnerikom Viktorijom (44) – teškim. Sada je stručnjakinja za odnose objasnila kako je ta njegova izjava otkrila da slavni par više nije zaljubljen.

Umesto toga, posle gotovo 20 godina braka ušli su u “mirniju i dublju” fazu zajedničkog života.

– Mislim da je brak… Brak je uvek težak posao – kazao je bivši fudbaler u australijskom TV šouu The Sunday Project.

– Znate kako je s decom – ona žele da im posvetite svoje vreme i ona zaslužuju vaše vreme. U teškim situacijama kao kada stalno putujete, kada ste odvojeni jedno od drugoga, znate, morate se truditi da to funkcioniše.

– Možda Dejvidov izbor fraze i nije najtaktičniji, ali nema ništa loše u tome da priznate kako u braku može da bude teško – objasnila je psihološkinja Beki Spelman za Mirror. – U stvari je svaki brak težak i zbog toga je uspešan. S vremenom strastvena ljubav počinje da se menja i postaje zrelija. To je neizbežno.

U neku je ruku, kaže psihološkinja, Bekam svojim fanovima učinio uslugu jer kada se selebriti brakovi prikazuju u najboljem svetlu, ljudi mogu da steknu pogrešan utisak o tome kako normalan brak treba da izgleda.

– Ako se Viktoriji nije svidelo to što je njen suprug izjavio o njihovom braku, ne možemo da je krivimo. Ona je teška radoholičarka i možete biti sigurni kako i sama ulaže velike napore u taj brak, da on opstane usprkos svim izazovima kojima je izložen. Verujem da će oni sve to pobediti i da će se njihov inspirativan odnos nastaviti – zaključila je Spelman.