Posle 25 godina Mel Bi najzad otkrila da je zavela Džeri Halivel! (video)

Bivša “Spajsica” Mel Bi priznala je da je imala seksualni odnos sa Džeri Halivel dok je bend bio na vrhuncu slave.

Mel Bi nikad nije skrivala da je biseksualka, a tokom snimanja šou-programa sa voditeljem Pirsom Morganom otkrila je skrivanu tajnu.

“Jednostavno se dogodilo, smejale smo se i to je bilo to”, rekla je o njihovom odnosu.

Njeno priznanje navodno je razljutilo Džeri, a izvori su britanskim medijima ispričali da se nakon njega Mel Bi telefonski izvinjavala koleginici što joj je ta priča “izletela”. Zbog svega je pobesneo i Džerin suprug, Kristijan Horner.

Kad je reč o tome šta je rekla o prijateljici s kojom je bila u istom bendu od 1994. do 2000, Mel Bi se nije suzdržavala u otkrivanju detalja.

“Bile smo najbolje prijateljice, jednostavno se dogodilo. Džeri će me mrzeti zbog ovog jer je danas otmena dama na svom imanju na selu, ali to je činjenica. Dogodilo se, smejale smo se tome i to je to. Ubiće me i ona i njen muž. Nadam se da Džeri, kad je pitaju o ovom, a očito hoće, neće to demantovati, jer je to bila samo jedna zabavna stvar”, dodala je.

“Otkako se udala, Džeri je naporno radila na odbacivanju starog imidža devojke za zabavu i pokušala da se pretvori u savršenu suprugu. Mel ju je istog trena nazvala kako bi joj se izvinila i pokušala da izgladi situaciju”, rekao je izvor za The Sun.