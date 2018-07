Polusestra Megan Markl priznala: Niko ne bi propustio priliku da zaradi na kraljevskoj porodici! (video)

Povezane vesti



Pre nego u avgustu uđe u Celebrity Big Brother u Velikoj Britaniji, gde će zasigurno i dalje nastaviti da otkriva javnosti detalje o svojoj slavnoj polusestri, 53-godišnja Samanta Markl priznala je kako je ni najmanje ne zabrinjava to što zarađuje na informacijama o Megan Markl.

Iz dana u dana polusestra Megan Markl, 53-godišnja Samanta Markl, sve je glasnija na društvenim mrežama, ali i u medijima. Ona sama više ne krije kako je odlučila da dobro iskoristi krvno srodstvo s vojvotkinjom od Saseksa kako bi na svoj račun spakovala pristojne honorare, među kojima je poslednji onaj za ‘Celebrity Big Brother’ u Velikoj Britaniji.

Samanta je poprilično oštra kada je njena mlađa polusestra u pitanju i ne stidi se da je na društvenim mrežama ocrni.

– Većinu života radila sam u medijima, a to što mi je sestra odjednom postala deo kraljevske porodice neće me zaustaviti da i dalje to radim. Budimo svesni jedne stvari – svi moramo da preživimo. Novac kupuje sve, zato ako želite da kažete da zarađujem na njoj, slobodno recite, ali mislim da niko ne bi propustio priliku da zaradi na kraljevskoj porodici, jer mi ne spadamo u deo onih koje se tiče protokol – izjavila je Samanta Markl u ponedjeljak ujutro u intervjuu koji je dala za ‘Good Morning Britain’, a užurbano se priprema za avguust, kada će ući u kuću “Velikog Brata”.

Pirs Morgan nije imao milosti kada je opisao ko je u stvari Samanta nazvavši je gramzivom pijavicom, ali je izrekao i dosta oštrih reči na račun njihovog oca Tomasa Markla, poslušajte kako ih je bez pardona isprozivao: