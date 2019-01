Pevačica presrećna: Dodelu “Gremi” nagrada vodiće Ališa Kiz

Dodela najvažnijih muzičkih nagrada, ove godine, za kantautorku Ališu Kiz, koja je tokom karijere duge 23 godine osvojila 15 Gremija, biće drastično drugačija. Slavna Amerikanka biće voditeljka svečanosti koja će biti održana 10. februara u Los Anđelesu.

Congratulations to music superstar @aliciakeys, who was just announced as the host of the #GRAMMYs airing on Sunday, Feb. 10: https://t.co/R7KzvCrdgU pic.twitter.com/aDbybiRrmX

— CBS (@CBS) January 15, 2019