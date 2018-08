Oproštaj od velikog platna: Robert Redford najavio kraj filmske karijere

Povezane vesti



Američki glumac Robert Redford rekao je za časopis Entertejnment vikli (Entertainment Weekly) da se bliži kraju svoje glumačke karijere, osim u pozorištu.

-Nikad ne reci nikad, ali sam zaključio da je igranje u komedijama za mene završeno, rekao je 81-ogodišnji glumac i dodao da će mu “The Old Man and the Gun”, koji u SAD treba da izadje 28. septembra, verovatno biti poslednji film.

A post shared by من از فيلماي دوبله شده متنفرم (@ihatedubbedstuff) on Aug 6, 2018 at 1:52pm PDT



U filmu on igra ulogu 70-ogodišnjeg robijaša koji nakon što pobegne iz zatvora krene u seriju pljački.

-Rešio sam da se posle toga povučem jer glumim od 21 godine, naveo je Redford, jedan od retkih još uvek aktivnih glumaca svoje generacije.

A post shared by Robb Report Spain (@robbreportes) on Aug 7, 2018 at 1:31am PDT



Od kraja sedamdesetih retko je bio pred kamerama, gradeći karijeru reditelja.

Režirao je devet dugometražnih filmova, a za “Obične ljude” (Ordinary People) je 1981. dobio Oskara.

A post shared by CIAK (@ciakmag) on Aug 7, 2018 at 1:21am PDT

Nikada nije dobio Oskara za glumu, iako je imao više uloga u kultnim filmovima poput “Žaoke” (Sting), “Svi predsednikovi ljudi” (All The Presidents Men), “Tri kondorova dana” (Three Days of Condor) i “Moja Afrika” (Out of Africa).

Počasnog Oskara za životno delo je dobio 2002.

Pogledajte trejler za “poslednji” film Roberta Redforda: