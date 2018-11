Nik Kejv o tragediji svog života: Osećam prisutnost svog sina, čujem ga kako mi se obraća i vodi me

Povezane vesti



Muzičar Nik Kejv (61) je sa obožavaocima podelio veliki bol koji oseća otkad mu je 2015. preminuo sin.

Kejv je odgovorio na pismo obožavateljke koja je ispričala kako još uvek oseća ‘prisutnost’ pokojnih članova porodice i rekao kako i on oseća prisutnost svog sina.

– Ako volimo, tugujemo. Osećam prisutnost svog sina, svuda, premda više nije s nama – rekao je frontmen benda Nik Kejv and the Bad Seeds, prenosi BBC.

Nikov sin Artur je pre tri godine pao sa 18 metara visoke litice i preminuo u bolnici. Kasnije se ispostavilo da je tinejdžer bio pod uticajem LSD-a, prenosi Daily Mail.

Njegova supruga Suzi Bik (48), modna dizajnerka i majka blizanaca Erla i pokojnog Artura objasnila je da joj je posao postao uteha i beg posle porodične tragedije.

– Pokušavam da nađem utehu. Čitam knjige u kojima piše da moram da pronađem snagu jer moj Artur i dalje živi u mojem srcu. Da, on jeste u mom srcu, ali on ne živi, njega nema i to je bolno – rekao je prošle godine Kejv.

Fanovi tvrde da su posle nesrećne pogibije sina Nikovi koncerti postali mnogo emotivniji.

– Tuga je strašan podsetnik na dubinu naše ljubavi i bespogovorna je poput ljubavi. Ona okupira srž našeg bića i kroz naše prste se širi do granica svemira – ispričao je Kejv.

Dodao je kako sve vreme oseća Arturovu prisutnost.

– Čujem ga kako mi se obraća i vodi me, iako možda nije tu. Ti duhovi, poput ideja, govore o mogućnosti. Pratite svoje ideje, jer se s njihove druge strane nalaze promene, razvoj i pokajanje. Prizovite ih i dajte im život, jer njihove nestvarne ruke nas vraćaju u svet iz kojeg smo izbačeni – u bolju sadašnjost i nezamislive promene – kaže Kejv.