Neverovatna holivudska priča: Kako se Met Dejmon zaljubio u sasvim “običnu” ženu

Baš kao i glumac Nikolas Kejdž, slavni miljenik žena, Met Dejmon oženio se potpuno običnom ženom, Luisijanom Baroso. Ona je bila konobarica, a on proslavljeni glumac. Ipak, to ih nije sprečilo da se venčaju, a prema mišljenju Dejmona, to je i održalo njihovu ljubav jer da su oboje bili poznati, interesovanje medija za njihovu vezu bi se udvostručilo, te bi pritisak bio neizdrživ.

Met je upoznao Luisijanu, koja je poreklom iz Argentine, 2003. godine u jednom baru u Majamiju.

-Bukvalno sam ostao bez teksta kada sam je ugledao u velikoj gužvi. Da se to nije dogodilo, ne znam kako bismo se sreli u životu, prisećao se glumac tog momenta.

Nakon dve godine par se verio, a u decembru 2005. su se venčali na maloj privatnoj ceremoniji na Menhetnu.

Slavnom glumcu ništa nije smetalo, ni što je Luisijana bila konobarica, ni što je imala ćerku iz prethodnog braka. Pre nego što je upoznala Dejmona ona se razvela. Njen bivši suprug nikada ništa loše nije rekao za medije, niti za nju, niti za Dejmona, čak naprotiv uvek je poručivao da im želi sve najbolje u zajedničkom životu.

Nakon godinu dana od venčanja par dobija prvu ćerku Izabelu, zatim, nakon dve godine, drugu ćerku Giju Zavalu i isto, nakon dve godine, treću ćerku Stelu Zavalu.



O niima nikada niste pročitali niti jedan skandal u tabloidima jer ih nikada nije ni bilo. Met je to jednom prilikom lepo objasnio:

-Ne dodajem ulje na vatru, ne varam svoju ženu, ne postoji bilo šta loše o čemu bi se govorilo. I kada bi me novinari pratili, dobili bi istu priču, sredovečnog oženjenog muškarca sa četvoro dece. Sve dok im ne budem pripremio nešto novo, mediji neće pokazati interesovanje za mene.



Met i njegova supruga imaju pravilo da nikada nisu odvojeni više od dve nedelje jedno od drugog.

-Mislim da morate da provodite vreme s osobom koju volite. Moja supruga je moja srodna duša. Ne volim kada smo odvojeni, rekao je on jednom.

Luisijana retko kada daje intervjue za medije ili priča o njihovom privatnom životu. Možete je videti uvek s Metom na crvenom tepihu ili u šetnji sa slavnim glumcem i njihove četiri ćerke.

Ovo je zaista jedna neverovatna holivudska ljubav!