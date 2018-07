Nakon pet godina od smrti: Priča o životu Pola Vokera za koju mnogi nisu znali (video)

Uskoro ćemo gledati dokumentarac o Polu Vokeru, glumcu iz “Paklenih ulica” koji je stradao u saobraćajnoj nesreći pre pet godina.

Film “Ja sam Pol Voker” (I am Paul Walker) predstaviće ne samo karijeru i privatni život glumca, već i njegove dobrotvorne poduhvate i druge detalje koje javnost nije znala sve do njegove smrti.

Film u režiji Endrijena Bauthausa, koji je snimao dokumentarce o poznatim ličnostima kao što su Muhamed Ali, Džon F. Kenedi mlađi i Hit Ledžer, biće premijerno prikazan 9. avgusta u Americi.

Voker je bio na suvozačevom mestu kada je njegov prijatelj Rodžer Rodas izgubio kontrolu nad automobilom “Porše karera GT” iz 2005. godine, koji je zatim udario u banderu i zapalio se. Obojica su poginuli na licu mesta.

Pol Voker je rođen u blizini Los Anđelesa 12. septembra 1973. Sa 12 godina je počeo da radi dečije televizijske emisije. Na filmu je debitovao 1987. u horor komediji “Monster in the Closet”, ali je tek 1998. godine dobio ulogu koja mu je donela slavu – “Meet the Deedles”.

Voker se proslavio ulogom u akcionom filmu “Paklene ulice” u kome je zaigrao zajedno sa Vinom Dizelom.

Poznat je i po ulogama u filmovima “Joy Ride”, “Into the Blue”, “Timeline” i u ostvarenju Klinta Istvuda “Flags of Our Fathers”.

Vin Dizel je nakon njegove smrti napisao “Nebo je dobilo novog anđela, počivaj u miru prijatelju”, Dvejn Džonson “Šaljem svoju ljubav i snagu njegovoj porodici, a snagu ćemo svi naći u njegovoj svetlosti”.

Pol Voker je preminuo dok je u toku bilo snimanje sedmog nastanka “Brzi i žestoki”. Njegova braća su zamenila Vokera u pojedinim scenama, a pesma iz filma posvećena je njemu.