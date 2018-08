Misterija i nakon 23 godine: Zašto su se razveli Sindi Kraford i Ričard Gir

Danas 52-godišnja Sindi Kraford i 68-godišnji Ričard Gir, bili su ‘it’ holivudski par devedesetih. Upoznali su se 1988. godine, u vreme kada je Sindi zajedno s Naomi Kembel, Klaudijom Šifer i ostalim damama suvereno vladala modnim pistama i zasluženo nosila titulu supermodela, a Gir bio veliki holivudski zavodnik

Veza Sindi Kraford i Ričarda Gira u to je vreme iznenadila mnoge, ali oni su bili uvereni da je ljubav prava pa su nakon četiri godine odlučili da je i ozakone u Las Vegasu. Iako su već tada imali itekako novca na računu, umesto pravog venčanog prstenja razmenili su ono izrađeno od aluminijumske folije. Zašto je to bilo tako, ostala je nepoznanica do danas.

Brak je potrajao tek do 1995. godine, a razvod je bio veliko iznenađenje. Tada je bilo nekoliko glasina o kraju njihove ljubavi – od onih da su oboje prepoznati i preslavni da bi mogli biti jedno s drugim, ali i onih da su oboje zapravo voleli isti pol, i da im je brak bio paravan za sve.

Tek godinama kasnije Sindi Kraford je priznala da je do razvoda došlo jer ‘jednostavno nisu provodili dovoljno vremena zajedno’, a osim toga bila je tu i 17 godina razlika u godinama.

-Ja sam imala 22, a u to doba još uvek ne znaš ko si ni šta želiš da budeš, a on je već bio blizu 40-im. Dvadesete godine kod žena vreme su kada tek počneš da osećaš svoju moć i kreneš da se povezuješ sa svojom unutrašnjom snagom, zato je teško menjati se, a onda se nađeš u vezi i odjednom sve to mora da nestane. Jednostavno nisam želela samo da pratim nekoga, htela sam i ja ponekad da budem ta koja vodi, ali i ona koja hoda ruku uz ruku s nekim, otkrila je 2013. u intervjuu kod Opre Vinfri slavna Sindi Kraford.

Kako je rekla, kada gleda unazad, smatra da su ona i njen suprug ipak trebali prvenstveno da budu prijatelji.

–Mislim da je deo problema bio i u tome što smo bili sve, osim prijatelja – ja sam bila mlada, a on je bio – Ričard Gir –

Iako nisu uspeli zajedno, i Sindi i Ričard danas imaju sređen porodičan život. Sindi Kraford od 1998. godine u braku je s Rendeom Gerberom, s kojim ima sina Preslija i ćerku Kaiju, dok je Gir, nakon još jednog propalog braka sreću pronašao u zagrljaju 34 godina mlađe Španjolke Alehandre Silve, s kojom se u aprilu u tajnosti venčao a sada čekaju svoje prvo dete.