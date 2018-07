Lični pečat: Novi album Roda Stjuarta posvećen sinu zavisniku

Povezane vesti



Britanski rok i pop pevač Rod Stjuart izjavio je da će krajem septembra izdati novi album “Blood Red Roses” koji smatra veoma ličnim albumom.

Stjuart (73) izdao je ove nedelje singl “Didn’t I” u kojem opisuje odnos sa sinom Šonom (37) koji je imao problema s drogom i alkoholom.

Pevač u pesmi navodi da je očigledno uzaludno pokušao da sina skrene s tog puta priznajući da je u mladosti i sam koristio kokain.

-Uvek sam govorio da albume snimam za prijatelje, ali ovog puta novi album nosi zaista lični pečat, rekao je pevač koji je prvi album izdao pre 50 godina.

A post shared by Sir Rod Stewart (@sirrodstewart) on Jul 19, 2018 at 2:00am PDT



Stjuart je bio član dve rok grupe Džef Bek (Jeff Beck) i Fajsiz (Faces), potom je od 1975. godine ostvario uspešnu solo karijeru s hitovima ” Maggie May”, “, You Wear It Well”, ” Do You Think I’m Sexy?” i ” Forever Young”.

Brtianska Elizabeta Druga mu je 2016. godine dodelila titulu viteza.