Kristi Tarlington pokazala kako se stari sa stilom: Prirodna lepotica na pragu šeste decenije

Ona je jedan od najmoćnijih supermodela koji su gospodarili 90-im, ali isto tako je i jedna od retkih u surovom svetu svetskog šoubiznisa koja nije podlegla trendu estetske hirurgije, pokazavši kako se stari sa stilom i kako prava prirodna lepotica izgleda na pragu šeste decenije!

Kristi Tarlington bila je specijalni gost na jednom njujorškom događaju, a ova 49-godišnja dama definitivno je ostavila bez daha sve prisutne – blistala je u elegantnoj plisiranoj haljini midi dužine.

Kristi je ovu haljinu crno-bele boje upotpunila trakom oko struka koja je istakla njenu vitku figuru, a rešila se za nešto opušteniju varijantu, pa je umesto visokih potpetica obula modernu verziju rimljanki.

Sa modnim detaljima nije preterivala, pa je sve začinila samo upadljviim crnim naušnicama, a njeno prelepo lice krasila je diskretna šminka i zalizana bob frizura. Zanimljivo je da je nekadašnja manekenka jedna od retkih žena koja je odolela izazovu “večne mladosti”, odlučivši da ostari prirodno, a da joj jedini instrument na putu da sačuva lepotu bude zdrav način života i aktivna nega.

I zaista – oduvek je bila lepotica, ali čini se da su joj zrele godine donele dodatnu produhovljenost i šarm, i možemo samo da se divimo ženi koja se ubraja u skroman red onih koje su rešila da se ne zamarjau ponekom borom i da svoje godine nose sa ukusom, dostojanstveno i damski.

– Donedavno sve te stvari nisu ni postojale, kolagen, masne ćelije, sve te lude stvari koje ljudi rade kako bi se podmladili, a koje ne mogu ni da zamislim. Kao prvo, nemam vremena za sve to, kao drugo, mislim da to nimalo ne izgleda dobro. Možda bih razmišljala drugačije da mislim kako to na kraju izgleda lepo, da ne boli ili da ne šalje lošu poruku mladima. Ali još nisam videla nikoga ko je to učinio a da sam pomislila – e, to je dobra ideja. Sve mi to izgleda jako čudno – nedavno je objasnila Kristi.