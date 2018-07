Krisi Tajgen besna na oca Megan Markl: Ostavi ćerku na miru, ovo je više sramota! (video)

Ona je manekenka i supruga pevača Džona Ledženda, a pre svega poznata po tome da ‘nema dlake na jeziku’, posebno na društvenim mrežama.

Krisi Tajgen se odavno sukobila s američkim predsednikom Donaldom Trampom, te se zna njen animozitet prema istom, a sada je odlučila da umesto Megan Markl u javnosti oplete po njenom ocu Tomasu Marklu i njegovim javnim istupima.

Naime, nakon što je Tomas Markl još jednom dao intervju, koji je izašao ove nedelje u The Mailu, a u kojem nije mogao da sakrije koliko je frustriran time što ga sopstvena ćerka, otkako se udala za princa Haria, ignoriše, 32-godišnja manekenka na Tviteru je objavila isečak intervjua i napisala: ‘Šta nije u redu s njim? Ovaj čovek je odvratan. Ostavi više svoju ćerku na miru, da najzad bude srećna. Ovo je više sramota.’

this guy…this guy sucks. what is wrong with him? let your daughter be happy, please. this is embarrassing. pic.twitter.com/FADsBT5sfX

— christine teigen (@chrissyteigen) July 28, 2018