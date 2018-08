‘Kraljica soula’ Areta Frenklin je smrtno bolesna: Porodica se moli za čudo

‘Kraljica soula’ Areta Frenklin (76) je smrtno bolesna i nalazi se u svom domu u Detroitu u krugu porodice koji se mole za njeno ozdravljenje. Porodica moli fanove za molitvu i podršku u ovom teškom periodu za muzičku divu, prenosi Mirror.

Areta se godinama borila s problemima s prekomernom težinom i alkoholizmom. Strani mediji su pisali da je pevačica obolela od raka ali ona je to sve demantovala i odbila da priča o svojim zdravstvenim problemima. Pre nekoliko godina je pala i slomila rebra te je zbog toga morala da otkaže sve nastupe.

Prošle godine je posljednji put nastupila na fondaciji Eltona Džona za borbu protiv AIDS-a. Najavila je to kao njen poslednji nastup u karijeri.

– Snimaću, ali neću više održavati koncerte – rekla je Areta u jednom radijskom intervjuu.

Prošle godine je pevačica morala da demantiuje glasine o svojoj smrti koje su kolale društvenim mrežama. Areta je tada objasnila kako je smršala zbog nekih lekova koje redovno uzima.

– Dobro sam. Hvala na brizi – obratila se pevačica prošle godine fanovima kad su se pojavili napisi da boluje od raka gušterače preneo je 24sata.hr

Ipak, sada iz Detroita dolazi vest od Evroda Kasimija koji je njen prijatelj, a koja potvrđuje da je Areta zaista teško bolesna:

– Sa velikim žalenjem vas obaveštavam da je “Kraljica soula” i moja dobra prijateljica Areta Frenklin smrtno bolesna. Razgovarao sam sa njenom porodicom ovog jutra. Ona nas moli samo za molitvu u ovom času…

U toku današnjeg dana, Evrod je dodao da je uspeo da razgovara s njom i da se trenutno odmara okružena porodicom i bliskim prijateljima.

Just got a chance to speak to Aretha Franklin. She is resting and surrounded by close friends and family. More details ahead on Local 4 News at 12pm. #ArethaFranklin #aretha

— Evrod Cassimy (@EvrodCassimy) August 13, 2018