Kraljica popa slavi 60. rođendan: Drska devojčica koja je došla da se obračuna sa svetom

Madonin trag u pop kulturi je neizbrisiv. Kritikovali su je, hvalili, mrzeli i voleli. Ona je na sve to ostala dosledna sebi. Skidala se, menjala boje kose, postavljala modne trendove i uvek bila ispred vremena.

Silne modne transformacije donele su joj obožavanje žena širom sveta jer je na svojim leđima nosila sve: od pank suknje, preko crnog lateksa, do egzotičnog sarija ili kimona. Niko se do tada nije poigravao modom na toliko globalnom nivou kao što je to izvodila ona. Kroz svoje brojne promene ostala je ista drska i arogantna devojčica koja je došla da se obračuna sa svetom.

Svoju karijeru u prvim fazama Madona je gradila na strategiji šoka i burne kontroverze koja će puniti stranice medija pratili muzičku scenu ili ne. Pravu prašinu prvi put je podigla 1984. svojim albumom ‘Like a Virgin’ koji je provocirao sve konzervativce.

Jedna od najvećih modnih kameleonki je priznala da 80-te nisu godine u kojima se stilski proslavila.

– Moj najgori modni trenutak bio je kada sam uz ljubičasti ruž nosila fluorescentno zeleni pulover. Ali, to su bile osamdesete i vreme groznih frizura. To je jednostavno bilo tako – izjavila je pop kraljica.

Čipkasti topovi, suknje preko kapri pantalona, mrežaste čarape, nakit s hrišćanskim krstovima, višestruke narukvice i izblajhana kosa – postali su modni trend 1980-ih koji je ona postavila.

Na kraju 1980-ih Madonu je MTV, Billboard i Musician proglasio ‘izvođačem decenije’.

Početak 90-ih je doneo potpuno novu, kontroverznu Madonu, koja ruši sve tabue, spotovima za pesme ‘Justify My Love’, ‘Like a Prayer’ i ‘Erotica’. To su bili najkontroverzniji video spotovi kojima MTV duguje svoju tadašnju slavu. Reč je o video performansima koji su napadali sve ono što je establišment širom sveta predstavljao.

Madona je bila i još uvek je muza mnogim slavnim kreatorima. Među njima je i njen dugogodišnji prijatelj modni kreator Žan Pol Gotje koji je osmislilo legendarni korset sa špičastim grudnjakom za njenu veliku svetsku turneju ‘The Blond Ambition Tour’, kao i ostatak kostima.

Rolling Stone je turneju ocenio kao ‘savršenstvo koreografije, seksualno provokativna ekstravaganca’ i proglasio je ‘najboljom turnejom 1990.’

Delotvoran alat u njenoj strategiji oduvek je bila garderoba o kojoj nikad nije razmišljala u kontekstu modnog trenda već isključivo kostimografske provokacije.

– Svi pričaju o mojim čestim promenama imidža, ali one su se događale vrlo spontano. Nisu bile proračunate kao što su mnogi nagađali. Jednostavno mi je dosadno stalno da budem ista. Osim toga, svaka žena voli s vremena na vreme da promeni svoj izgled – poručila je Madonna.

Madona rođendan proslavlja u Marakešu i za svaki slučaj ako je neko zaboravio ko je kraljica…