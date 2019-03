Kraljevskoj porodici se ova serija neće dopasti: Vojvotkinja od Saseksa u eksplicitnim scenama! (video)

Negde između snimanja šou-programa i serije “Suits” Megan Markl, danas vojvotkinja od Saseksa, snimila je pilot epizodu za kontroverznu seriju o bludnom životu u Los Anđelesu pod nazivom “The Boys and Girls Guide of Getting Down”.

Megan i njene glumačke kolege Adam Pali i Maks Grinfild tumače glavne uloge u seriji čija su centralna tema seks, droga i alkohol.

Zbog kontroverzne prirode serije koja je osmišljena pre šest godina televizije i striming servisi nisu želeli da otkupe prava za nju.

Glumac Maks Grinfild prilikom sinoćnog gostovanja u emisiji “The Late Late Show” rekao je da je pilot konačno dobio svoj dom i da će je prikazivati televizija “Comedy Central”.

– Nedavno sam dobio mejl da je serija otkupljena i da će biti objavljena. Pretpostavljam da postoji razlog zašto baš sad žele da je objave – rekao je Grinfild.

Bez obzira na razlog ovo se nikako neče dopasti Megan, niti kraljevskoj porodici.