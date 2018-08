Kanje Vest priznao: Nisam mogao javno da podržim Trampa, moja karijera bi bila gotova

Jedna od najvećih muzičkih zvezda današnjice, kontroverzni reper Kanje Vest, potvrdio je tokom gostovanja u televizijskoj emisiji Jimmy Kimmel Live! da nije mogao javno da podrži predsednika SAD-a Donalda Trampa jer bi to okončalo njegovu karijeru, piše ABC.

– Čudno je, u ovom našem svetu postoje dve motivacione sile – ljubav i strah… Kao muzičar, Afroamerikanac u Holivudu, sve te različite stvari, svi oko mene su pokušali da mi odaberu kandidata – rekao je Vest u razgovoru s voditeljem Džimijem Kimelom.

– Nisam mogao javno da podržim Trampa, izbacili bi me iz crnačke zajednice. Moja karijera bi bila gotova.

Vest je rekao da je ipak odlučio da kaže šta misli, bez obzira na posledice.

– Nisam ga ja podržao zbog njegove politike – pojasnio je – To se ticalo prevladavanja straha… Ne možete me zlostavljati. Ako ja ne mogu biti ja, ne mogu biti Ye, a uživam kada se ljudi na mene zbog određenih stvari ljute.

Reper je objasnio da je poželeo drugačije da pristupi Trampu.

– Kada vidim da ljudi napadaju predsednika, pomislim, zašto ne probati s ljubavlju. Da se jedna osoba suprotstavi i nekoga zagrli, na način na koji je Alis Džonson (nju je Tramp pomilovao te joj je ukinuta kazna doživotnog zatvora, op.a.) zagrlila svoju porodicu kada je izašla iz zatvora, možda deminirati ovu nuklearnu bombu mržnje u kojoj živimo – rekao je.

Kimel mu je na to spomenuo problem razdvajanja dece imigranata od roditelja prilikom prelaza granice.

– Svojevremeno si rekao: “Džordžu Bušu nije stalo do crnaca”, što me tera da se pitam, na temelju čega misliš da je Donaldu Trampu stalo – pitao ga je voditelj, ali Vest na to nije ništa odgovorio.

Vest se dotakao i kontroverznog intervjua koji je dao TMZ-u u kojem je rekao da ropstvo “deluje kao izbor”.

– To je gotovo kao Turetov sindrom. Ima određenih situacija gde bipolarne osobe idu nisko. Ja sam otišao visoko – pojasnio je reper.

Vest se dotakao i bipolarnog poremećaja od kojeg boluje i o kojem je progovorio na svom poslednjem albumu.

– Pošto sam izašao iz bolnice, proveo sam godinu i po dana samo rezuckajući ritmove. Bilo je to terapeutskog iskustvo jer još nisam bio do kraja svoj. Ne znam jesam li sada do kraja svoj.

Kimel je Vestu rekao da mu se čini da je reper činjenicu da je bipolaran jednostavno prigrlio.

– Da, mislim da je to još jedna od tih stvari gde ljudi ne znaju kako ću da pričam o tome – dodao je Vest.

– Kad ste bipolarni to gura u prvi plan vaše prave osećaje. Mislim da je važno pričati o mentalnom zdravlju, pogotovo zato što sam crnac.