Elvis Prisli, zvezda i u 21. veku: Da je živ, Kralj bi danas proslavljao 84. rođendan

Na današnji dan 1935. godine rođen je Elvis Prisli, američki muzičar, neprevaziđeni Kralj roka.

Više od četiri decenije nakon njegove smrti u svim krajevima planete dovoljno je reći samo Elvis. Trag koji je napravio na muzičkoj sceni i dalje je dubok, a uticaj koji su njegove pesme imale na modernu muziku još se oseća.

Da je živ, Kralj bi danas proslavljao 84. rođendan.

O njegovim albumima, pesmama, koncertima i čuvenim nastupima čak i milenijalci znaju mnogo. Ovih dana, prvi put posle 1981. godine, ponovo se našao u prvih 40 na Bilbordovoj listi najtraženijih 100 hitova zahvaljujući božićnoj pesmi Blue Christmas.

Iza njega su ostali brojni hitovi, među kojima su Heartbreak Hotel, Hound Dog, Suspicious Minds, Love Me Tender, Jailhouse Rock, Blue Suede Shoes, It’s Now or Never, Are You Lonesome Tonight, All Shook Up, Can’t Help Falling in Love…

Takođe, Za 42 godine Elvis Aron Prisli (iz neobjašnjivog razloga u srpskom jeziku odomaćilo se Prisli iako se slavni muzičar prezvao Presli), računajući i dokumentarce, snimio je 33 filma, igrao je u 10 TV serija.

Amerikanac za kojim je u jednom trenutku ludela cela planeta nije se ustezao da proba drugačije stvari. Njegov jedinstven način pevanja, uvođenje melodija i ritmova karakterističnih za afroameričku kulturu, drugačija frizura, odabir garderobe samo su neke od njih.

Poslednji nastup imao je 25. juna 1977. u Indijanapolisu, a dan pred sledeći koncert, 16. avgusta 1977. godine pronađen je mrtav u kupatilu.

Elvis se i u 21. veku nalazi na listama umetnika sa najviše prodatih nosača zvuka i i dalje veoma dobro zarađuje.

To, međutim, nije jedini izvor prihoda njegovih naslednika. Grejslend, u kojem je živeo 20 godina, posetilo je više od 20 miliona ljudi od 1982. godine, kada je njegova bivša žena Prisila, majka njegovog jedinog deteta Lize Mari, otvorila imanje za javnost.

Imanje donosi ekonomiji Memfisa oko 150 miliona dolara godišnje, a sa oko 600.000 posetilaca svake godine najposećenija je atrakcija u SAD posle Bele kuće.