Džejson Gej oduševio svet svojim tekstom: Pozdrav Novače Đokoviću, nedostajao si tenisu!

Džejson Gej, ugledni sportski kolumnista američkog lista “Vol strit žurnal”, napisao je jedan izuzetno emotivan tekst o najboljem srpskom teniseru Novaku Đokoviću.

U tekstu “Pozdrav, Novače Đokoviću! Nedostajao si tenisu”, američki novinar je imao samo lepe reči o Novaku.

Ovaj fantastični tekst prenosimo u celosti:

“Dobrodošao nazad, Novače. Nedostajao si tenisu. Istinski si mu nedostajao.

Nemojte da me shvatite pogrešno: Federerovo i Nadalovo rivalstvo u tvom odsustvu je bila sjajna zabava, spektakularna žurka… dok su se dve legende smenjivale u osvajanju titula godinu i po dana. Ali, muški tenis bez tebe nije bio isti, Nole.

Tvoje najbolje je nestalo za minut. Nestalo je pre, čini mi se, nekoliko godina. Čak i kada si bio tu, nisi zapravo bio tu. Problemi sa telom. Problem sa glavom. Nisi bio svoj. Bilo je to odugovlačenje zapravo. Ne mogu da verujem da moram da podsetim ljude na ovo, ali ne tako davno si bio bez svake sumnje bio najbolji teniser na planeti.

Bio si šef, kapetan, zaštitnik. Ljudi su voleli da pišu priče o tome kako Rodžer Federer neće osvojiti više niti jedan veliki trofej, a ti bio glavni razlog za to. Ti si bio ta blokada.

Imao si 82-6 u 2015. godini, osvojio si tri od četiri gren slema. Imaš doživotni niz pobeda protiv Federera i Nadala. Ljudi to zaboravljaju. To su banane. Onda si nestao.

Nedeljno finale Vimbldona je bilo prvo finale gren slema do kog si stigao u poslednje gotovo dve godine. Kakav je osećaj biti u divljini? Igrati povređen je odvratno. Propušteno vreme je još gore. Nakon što si izgubio na ovom turniru prošle godine, propustio si ostatak 2017. godine.

Sredio si lakat posle Australije. Ali, čak i kada si se vratio, bilo je “O, da”. Kao u “O, da, Novak je takođe na turniru”. Kao na ovom Vimbldonu. Bio si 12. nosilac. Pošteno mesto s ozbirom na poslednje igre, ali si ti trostruki šampion. Nisu te stavili na Centralni teren do prošle srede. Morala je da prođe jedna faza turnira. Sada, sa 31 godinom, ti si se vratio. U nedelju si počistio Kevina Andersona sa 6:2, 6:2, 7:6(3) za tvoju četvrtu titulu Vimbldona. I to pomalo iznenađujuće, verovatno i za tebe.

‘Prošle dve godine nisu bile baš lake’ rekao si kada je završeno. ‘Imao sam mnogo trenutaka sumnje’.

Finalni meč je bio prilično bezbolan, ali stići do njega nije. Izdržao si monstuozno polufinale sa Nadalom, koje se produžilo preko noći i popodneva, zahvaljujući maratonu Andersona protiv Džona Iznera.

Ne bih da nipodaštavam Andersona, koji igra tenis života, ali polufinale protiv Nadala je bilo zapravo finale, zar ne? Trajalo je pet setova i preko pet sati i Nadal je imao više od nekoliko šansi. Ali se podigao, ti si nastavio da se podižeš i dalje. To je podsetilo ljude na stare dane.

U tvom najboljem izdanju, mislim da si kao vampir. Mislim to na najbolji mogući način: da bi pobedio Đokovića u najboljim danima, morao si da zabodeš glogov kolac u njega. Do tad, on nastavlja da dolazi, dolazi, neumorno. Koristio si sva oružja. Igrao si bez straha. Beskompromisno protiv Nadala. Nadal je takođe težak protivnik da se pobedi. Nikad ne odustaje od poena. Morao si da pobediš 10:8 u petom setu.