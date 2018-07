Demi Lovato završila u bolnici, sumnja se da se predozirala

Muzička megahit-zvezda Demi Lovato završila je u bolnici u Los Anđelesu nakon navodnog predoziranja drogom.

TMZ javlja da je 25-godišnjakinja pronađena u nesvesti u svom domu u Holivud Hilsu te da joj je na mestu dan Nalokson, lek protiv predoziranja. Lovato je ostala u stabilnom stanju.

– Demi je budna i sa svojom porodicom, koja želi da izrazi zahvalnost svima na ljubavi, molitvama i podršci – rekla je pevačičina predstavnica za štampu za BBC. Dodala je kako su neke informacije o kojima se piše netačne i da traže privatnost u ovom trenutku.

Lovato je godinama imala problema s drogom pa se u poslednje vreme strahovalo da se vratila narkoticima. Prošlog meseca otkazala je koncert u londonskoj O2 areni samo nekoliko sati pre početka.

U pesmi objavljenoj prošli mesec peva o svojim problemima s zavisnošću i izvinjava se što je “opet ovde“, sugerišući da se možda vratila starim navikama.

Na Tviteru su mnogi poznati uputili reči podrške za Demi:

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) July 24, 2018

i love u @ddlovato — Ariana Grande (@ArianaGrande) July 24, 2018

My friend @ddlovato is one of the kindest, most talented people I’ve ever met. Praying for her right now, addiction is a terrifying disease. There is no one more honest or brave than this woman. — Brad Paisley (@BradPaisley) July 24, 2018

Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She is a fighter. #prayfordemi — Nick Jonas (@nickjonas) July 25, 2018