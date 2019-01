Brat vojvotkinje Kejt: Najbližima se najteže obraćate za pomoć

U razgovoru za britanski Dejli Mejl, 31- godišnji Džejms Midlton prisetio se namračnijih trenutaka u životu.

-Tokom dana bih se povukao i otišao na posao, a onda sam buljio u ekran računara staklenim pogledom čekajući da radno vreme privedem kraju kako bih mogao ponovo da se vratim kući. Toliko sam se osećao inertno da nisam mogao da odgovorim na jednostavnu poruku, pa sam prestao i da pokušavam. Nisam mogao da komuniciram čak ni sa onima koje najviše volim – svojom porodicom i prijateljima, brat vojvotkinje Kejt prisetio se svoje jednogodišnje bitke s depresijom koju je na kraju uspeo da prebrodi.

Iako je, kako sam kaže, blagosloven i živi privilegovano ova činjenica ga nije učinila imunim na depresiju.

– To nije tuga, to je bolest koju bih nazvao rakom uma, objašnjava Džejms i kaže kako se u tom životnom periodu osećao potpuno usamljeno, a ponekad je čak razmišljao i o samoubistvu. Nakon godinu dana teškog stanja, odlučio se na korak koji mu je potpuno promenio život.

-Jednoga dana sam odlučio da uzmem pse. Put me doveo do divljih delova Lake Districta koje sam voleo da posećujem kao dete. Suočio sam se sa činjenicom da moram da reagujem na ovakvo stanje i da potražim pomoć, i to me smirilo. Znao sam da bi prihvatanjem pomoći dobio nadu, rekao je Džejms.

O svojoj borbi s depresijom porodici je ispričao tek kasnije.

-Onima koji su vam najbliži najteže se obraćate. Nisam želeo da moji voljeni znaju u kakvoj se situaciji nalazim- priznao je Džejms.

Brat Kejt i Pipe Midlton takođe je otvoreno progovorio o svojim drugim borbama poput dijagnoze poremećaja pažnje (ADHD) i teškim oblikom disleksije sa kojom se suočio kao dete.