Ako se kraljici ne svidi, Megan i Hari će morati da menjaju ime koje su izabrali za dete

Do rođenja prvog deteta princa Harija i Megan Markl ostalo je još svega nekoliko dana, a ime koje su supružnici odabrali, još uvek nije poznato javnosti. Ali, bez obzira na to koliko im se neko ime sviđa ili ne, kako bi ono postalo i službeno moraju dobiti odobrenje od same kraljice Elizabete II.

U porodicu Megan Markl i princa Harija uskoro će stići novi član – njihovo prvo dete, čiji se pol, ali i ime, još uvek ne zna. Ali, to ne znači da se odavno ne nagađa o mogućim imenima, krsnim kumovima, kao i datumu rođenja, ali i selidbe u njihov novi, porodični dom u Frogmor Kotidžu.

Najviše se bure, naravno, podiglo oko izbora imena za malenog naslednika ili naslednicu, pa se na kladionicama tako nalaze Viktorija, Dajana, Alis i Izabela, ukoliko će biti devojčica, kao i Artur, Edvard i Džejms za dečaka.

Bilo kako bilo, poslednju reč u odluci će imati Harijeva baka, kraljica Elizabeta II, koja, ukoliko joj se ne svidi izbor, ima pravo da traži od princa Harija i Megan Markl da isto promene.

– Kraljica ima tu moć da ukoliko joj se ime ne svidi, isto moraju promeniti, a ona će odrediti i titulu malenog naslednika ili naslednice – otkrili su dobri poznavaoci kraljevskih pravila.