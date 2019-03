Adrijana Lima u idealnoj prolećnoj haljini koja pristaje svakoj ženi

Atraktivna Brazilka plenila je pažnju na ulicama Njujorka, šetajući se kao na modnoj pisti, odevena u efektnu haljinu kratkih rukava military kroja na kopčanje. Reč je o haljini s potpisom brenda Sies Marjan, koju je Adrijana Lima uskladila s nude salonkama s potpisom Salvatorea Ferragama te nude torbicom i kaišem na struku s potpisom modne kuće Fendi.

37-godišnja manekenka prošetala je ulicom u društvu danske kolegice Josephine Skriver, a riječ je o novom promidžbenom spotu koji slavne ljepotice snimaju za dobro poznati kozmetički brend Maybelline. Iako je 12 godina starija od svoje kolegice, Lima itekako izgledom može parirati i puno mlađim manekenkama, što je dokazala zatvorivši svoju posljednju reviju Victoria’s Secreta.

Iako se još uvek aktivno bavi modelingom, brazilska lepotica je prije dve godine izjavila kako u budućnosti više ne planira da se skida u donje rublje i bikinije za potrebe snimanja, kao što je do tada radila za ogromne svote novca. Lima je shvatila da time doprinosi idealizaciji ženske lepote, zbog čega se milioni žena svakodnevno osećaju loše u svome telu.

– Dobila sam poziv za snimanje jedne seksi reklamne kampanje… Iako sam tokom karijere napravila mnogo takvih saradnji, sada se nešto promenilo u meni, kada je prijateljica podelila sa mnom koliko se nezadovoljno oseća u svom telu. To me podsetilo kako se ja svakog jutra pitam izgledam li dobro i hoću li još uvek biti dobro prihvaćena u svom poslu. U tom trenutku shvatila sam da se većina žena pita isto svakoga jutra, pokušavajući da se uklopi u stereotipe koje im društvo, modna industrija i društvene mreže nameću. Smatram da to nije zdrav način razmišljanja i življenja. To nije ni psihički ni fizički zdravo, zato sam odlučila da napravim promenu. Više se neću skidati bez značajne svrhe – izjavila je tada slavna Brazilka.