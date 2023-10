Nikad nije kasno: Ćerka Jelisavete Karađorđević udala se po treći put, u sedmoj deceniji blista u venčanici

Glumica Katarina Oksenberg, ćerka Jelisavete Karađorđević, udala se za biznismena Elisa Džounsa i javnost obavestila o lepim vestima nizom fotografija sa ceremonije. Frederick M. Brown/Getty Images

Katarina i Elis verili su se u junu ove godine, a na fotografijama sa venčanja izgledaju srećno i zaljubljeno. Ćerka Jelisavete Karađorđević odlučila se za dugačku haljinu punu tila. Gornji deo otkriva ramena i ukrašen je cvetnim detaljima.

Frizura je bila jednostavna, prelepo isfenirana na ravno, a šminka diskretna - prikladno za ceremoniju koja se odvijala kraj mora. Njen izabranik odlučio se za teget odelo i pastelnoroze košulju na sitne pruge. Izgledali su prelepo, i dokazali da za pavu ljubav nikada nije kasno.

Katarina je inače majka tri ćerke, Maje van Din, Selest van Din i Indije Oksenberg o kojoj se mnogo pisalo jer je bila žrtva sekte.

Katarina je debitovala je u TV filmu „The Royal Romance of Charles and Diana“ početkom osamdesetih, i u ovom ostvarenju glumila je čuvenu princezu Dajanu. Lik Ledi Di tumačila je i u „Charles and Diana: Unhappily Ever After“ a kasnije postaje članica glumačke postavke kultne ABC serije „Dinastija“, u kojoj je tumačila Amandu Karington.