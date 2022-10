Opasna: Kamila Parker sve je vešto prevarila, priznala da je niko neće naterati da to uradi

Kamila Parker ne prestaje da iznenađuje. Kraljica, kako mnogi i dalje ne mogu da je oslovljaju, ponovo je na svim naslovnim stranama. Ovog puta zbog tajne koju godinama vešto čuva.

Guliver Getty Images

Verovali ili ne, ali supruga kralja Čarlsa nikada nije htela da probuši uši, iako nakit obožava, te isključivo nosi minđuše sa kopčom koje se samo zakače na uho.

‒ Sigurno neću bušiti uši, niko me neće na to naterati. Odbijala sam do sada, odbijam i dalje, sigurno se neću predomisliti sada u 75. godini ‒ rekla je nedavno i dodala da smatra da bi tim postupkom „oskrnavila svoje telo“.

Dakle, jasno je da ovaj trend kod Kamile Parker ne prolazi! Guliver Getty Images