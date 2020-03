Stilski usklađeni: Megan i Hari izborom odeće uputili jasnu poruku

Megan i Hari zajedno u Londonu, Bivša glumica došla kako bi obavila poslednje službene dužnosti kao vojvotkinja

Amerikanka Megan Markl je po mišljenju mnogih unela razdor u britansku kraljevsku porodicu. Ona je, kako navode upućeni, bila glavni razlog što je princ Hari odlučio da napusti domovinu i da sa suprugom i sinom Arčijem život nastavi u Kanadi.

Period tranzicije za kraljevski par nastupa od 31. marta, pa Megan i Hari do tada moraju da obave sve ugovorene kraljevske dužnosti i pojave se na protokolarnim dogadjajima. Najpre je princ Hari sam stigao u domovinu kako bi obavio poslednje dužnosti pod britanskom krunom, a kako su tamnošnji mediji pisali, trudio se da njegov dolazak bude što neprimetniji, čak je insistirao da ga niko ne zove princem, već samo po imenu.

– Svima nam je rekao da ga zovemo samo Hari. Dame i gospodo, molim vas da srdačno pozdravimo Harija– rekla je voditeljka konferencije na kojoj je princ učestvovao.

Sada mu se u Velikoj Britaniji pridružila i supruga Megan Markl, koja je blistala, pa se čini da joj sloboda van okrilja britanske kraljevske porodice i te kako prija. Oni su zajedno došli na dodelu nagrada Endevor, priznanja koje dobijaju ranjeni ili oboleli pripadnici vojske koji su prošle godini ostvarili zapažene rezultate u sportu ili avanturizmu.

Megan i Hari su bili i stislki usklađeni. Oboje su se pojavili u plavoj boji, pa se nagađa da su želeli i na taj način da poruče kako se oni drže zajedno u svakoj situaciji. Bivša glumica je sve očarala jednostavnom haljinom koju potpisuje britanska dizajnerka Viktorija Bekam za koju je izdvojila 1.285 dolara. Kombinovala ju je sa salonkama Manolo Blahnik i interesantnom klač tašnicom Stele Mekartni. Hari je pratio suprugu u plavom odelu, sa svetloplavom kravatom i izrazuto svetlom nijansom plave košulje.

Princ Hari se tokom nedelje susreo sa kraljicom koja je navodno naglasila da on i Megan mogu da se vrate kraljevskim dužnostima kad god požele. Ipak, nije mogla da im oprosti to što nisu doveli sina Arčija u Veliku Britaniju.

Diki Arbiter, nekadašnji kraljevski službenik zadužen za odnose sa medijima, rekao je da to sa njihove strane bezobzirno, posebno zbog princa Filipa i kraljice Elizabete koji su već u poodmakloj starosti i pitanje je kada će ponovo dobiti priliku za druženje za praunukom.

– Žao mi je, ali ne postoji opravdan razlog ili opravdanje da ga ne povedu. Na kraju krajeva, mora se sresti sa članovima porodice jer oni neće dobiti priliku da ga vide neko vreme, s obzirom na to da će živeti u Kanadi. Moglo bi se pretpostaviti da je premali za let avionom, ali to mu ne bi bio prvi put. Leteo je već avionom u Južnu Afriku. Smatram da su trebali da ga povedu sa sobom – rekao je on za “Nine News Australia”.

Podsećamo, Hari i Megan odlukom da se odvoje od kraljevske porodice gube novčanu podršku poreskih obveznika i postaju finansijski samostalni. Između ostalog, to znači da će sami morati da plaćaju i obezbeđenje jer je kanadska vlast najavila da im više neće pružati 24-časovnu zaštitu.