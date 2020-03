Smrt na dvoru: Koronavirus odneo prvi život u kraljevskoj porodici

Koronavirus koji je zaustavio celu planetu odneo i prvi život u kraljevskoj porodici

Princeza Maria Teresa, članica italijanske vojvodske dinastije Burbon-Parma, preminula je u 86. godini nakon što se zarazilla virusom Covid 19. Tužnu vest je objavio njen nećak Karlos od Burbon-Parme.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Marc van der Linden (@marcvanderlindenm) дана 26. Мар 2020. у 4:41 PDT



Maria Teresa je rođena 1933. godine, a nije se udavali niti imala decu.

Koronavirus i na britanskom dvoru

Pre nekoliko dana sa britanskog dvora stiglo je zvanično saopštenje da je princ Čarls (71) pozitivan na virus koju je blokirao svet.



– Princ od Velsa je testiran na koronavirus i rezultat je pokazao da je on pozitivan na COVID -19. On za sada ima samo neke blage simptome, ali se oseća dobro. Poslednjih nekoliko dana on je bio u svom domu i radio od kuće uobičajeno – naveli su u saopštenju





Za razliku od princa Čarlsa, rezultati testiranja njegove supruge Kamile za sada su drugačiji.

– I supruga princa Čarlsa testirana je, ali njeni rezultati su negativni i pokazuju da ona nije zaražena virusom. Prema napomenama lekara, Čarls i Kamila trenutno se nalaze u samoizolaciji u njihovom domu u Škotskoj – dodaje se u saopštenju i naglašava – Nije moguće precizno utvrditi od koga je princ Čarls dobio virus, jer je prethodnih nedelja imao veliki broj angažovanja, koja su podrazumevala i veliki broj ljudi.

Za sada dva člana kraljevske porodice pozitivna na COVID – 19

Virus Korona pre nekoliko dana stigao je i zvanično u Bakingemsku palatu, a prema pisanju medija za sada su zaraženi princ Čarls i princ Albert od Monaka (62 ).

Osoblje u u čuvenoj palatai testiralo se na koronavirus i jedna osoba je pozitivna na COVID-19.

Naime, kada je videla da se stanje u čitavoj zemlji prilično menja i da je sve više obolelih, Elizabeta je donela odluku da napusti dvor. Ona je spakovala samo najosnovnije i na duži period preselila se 40 km od Londona, u svoj dvorac Vindzor. Ipak, panika u britanskoj kraljevskoj porodici je na vrhuncu.

Jedan od pomoćnika, koji je zaposlen na dvoru razboleo se. I početkom prošle nedelje izvršeno je testiranje na virus Korona. Test je bio pozitivan, a to je bio glavni razlog da kraljica napusti dvor, prenosi “The Sun”.

– Pomoćnik je saznao da je pozitivan na COVID-19 pre nego što je kraljica otišla u Vindzor. Bakingemska palata ima čak 500 članova osoblja. Pa je kao i na svakom radnom mestu bilo nezamislivo da se neće pojaviti nikada niko ko je oboleo – rekao je izvor britanskom časopisu.

Albert od Monaka testiran pozitivno na covid-19

Vladar kneževine Monako, Albert Drugi (62) testiran je pozitivno na korona virus, ali može da nastavi da radi iz svojih privatnih prostorija, saopštila je palata kneževine.

– Princ Albert Drugi od Monaka koji je testiran početkom nedelje je pozitivan na covid-19. Njegovo zdravstveno stanje ne izaziva nikakvu zabrinutost – navdeno je u saopštenju dodajući da nema zabrinutosti za njegovo zdravstveno stanje.