Predostrožnost zbog koronavirusa: Kako princ Čarls komunicira sa ostatkom porodice

Princ Čarls pozitivan na koronavirus , a kako je to uticalo na situaciju na britanskom dvoru



Sa britanskog dvora stiglo je zvanično saopštenje da je princ Čarls (71) pozitivan na virus koju je blokirao svet.



– Princ od Velsa je testiran na koronavirus i rezultat je pokazao da je on pozitivan na COVID -19. On za sada ima samo neke blage simptome, ali se oseća dobro. Poslednjih nekoliko dana on je bio u svom domu i radio od kuće uobičajeno – navodi se u saopštenju.

Za razliku od princa Čarlsa, rezultati testiranja njegove supruge Kamile za sada su drugačiji.

– I supruga princa Čarlsa testirana je, ali njeni rezultati su negativni i pokazuju da ona nije zaražena virusom. Prema napomenama lekara, Čarls i Kamila trenutno se nalaze u samoizolaciji u njihovom domu u Škotskoj – dodaje se u saopštenju i naglašava:

– Nije moguće precizno utvrditi od koga je princ Čarls dobio virus, jer je prethodnih nedelja imao veliki broj angažovanja, koja su podrazumevala i veliki broj ljudi.

Zbog zdravstvenog stanja i straha od moguće zaraze, ostatak porodice drži distancu



– Porodica sa princem razgovara telefonskim putem, ali sve je to poslovnog karaktera, kao i inače – otkriva izvor sa britanskog dvora i naglašava da princ Čarls ne želi da bude prikazan kao žrtva jer je svestan da postoje mnogo gori slučajevi od njegovog. Britanski prestolonaslednik veruje da će se brzo oporaviti i ne gubi pozitivno razmišljanje.

Kraljica Elizabeta II spakovala je kofere i odlučila da se povuče i sledećih nekoliko nedelja provede u svom dvorcu u Vindzoru nedaleko od Londona

Britanska kraljica Elizabeta II (93) odlučila je da napusti britanski kraljevski dvor i povuče se u svoj dvorac u Vindzoru.

Naime, kada je videla da se stanje u čitavoj zemlji prilično menja i da je sve više obolelih, Elizabeta je donela odluku da napusti dvor. Ona je spakovala samo najosnovnije i na duži period preselila se 40 km od Londona, u svoj dvorac Vindzor. Ipak, panika u britanskoj kraljevskoj porodici je na vrhuncu.

– Iz predostrožnosti i iz praktičnih razloga u trenutnim okolnostima, kraljičin raspored je promenjen. Kraljica će ići u dvorac Vindzor za period Uskrsa od četvrtka 19. marta, odnosno nedelju dana ranije. Verovatno će tamo ostati i posle praznika – navodi se u saopštenju, koje su prenele sve svetske agencije.

Za sada dva člana kraljevske porodice pozitivna na COVID – 19

Pprema pisanju medija za sada su zaraženi princ Čarls i princ Albert od Monaka (62 ). Osoblje u u čuvenoj palatai testiralo se na koronavirus i jedna osoba je pozitivna na COVID-19.