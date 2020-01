Potpuno razotkrivanje Megan Markl: Samo jedna žena razume moju patnju i bol

Potpuno razotkrivanje Megan Markl: Vojvotkinja spremna da ispriča svoju stranu priče

Istupanje princa Harija i Megan Markl iz britanske kraljevske porodice, po svojoj prilici je događaj koji će ući u istoriju. Oni su 8. januara izdali saopštenje da žele da napuste kraljevsku porodicu, a sa kraljicom Elizabetom II postigli su sporazum da na proleće potpuno budu razrešeni dužnosti članova kraljevske porodice, što znači da više neće imati titule i da neće biti finansirani iz javnih sredstava. Iako je princ Hari u prvom govoru nakon ove velike odluke izneo razloge koji su doveli do odluke da on i Megan Markl istupe iz kraljevstva i započnu samostalan život, mnogi se pitaju šta je zapravo istina.

– Uvek ću da gajim najdublje poštovanje prema baki, mom vrhovnom zapovedniku. Nadali smo se da ćemo moći i dalje da služimo Kraljici, Komonveltu i mojim vojnim udruženjima, ali bez javnog novca. To je, nažalost, nemoguće. Pomirio sam se s tim, znajući da to neće uticati ni na mene kao osobu ni na moju odanost. Kada smo se Megan i ja venčali, bili smo uzbuđeni, puni nade i spremni da služimo kraljevstvu. Zato me veoma rastužuje što je ovako završilo. Moja odluka da se supruga i ja povučemo nije bila lagana. Tome su prethodili meseci razgovora i godine izazova i znam da nisam uvek sve radio kako treba, ali što se ovoga tiče, zaista nije bilo drugog rešenja – rekao je nedavno princ Hari, a sada je Megan spremna da otovori dušu.

Potpuno razotkrivanje Megan Markl- nekadašnja glumica gostovaće kod Elen Dedženeris

– Elen Dedženeris i Megan Markl već su imale inicijalni dogovor oko intervjua. To se sprema već neko vreme– rekla je Meganina prijateljica za “Daily Mail”. Elen i Megan su se srele pre nekoliko godina u skloništu za pse u Los Anđelesu, gde je Elen podstaklaMegan da udomi svog prvog psa, Bogarta. Od tada su ostale u kontaktu, čak su Elen i njena supruga Porša de Rosi iz SAD-a otputovale u London kako bi posetile Megan i Hari i upoznale njihov sina Arčija.

U svom šou Elen Dedženeris je rekla – Videla sam kako ih napadaju i to nije fer. Oni su dvoje najprizemnijih ljudi koji imaju puno saosećanja za svakoga, toliko dobrog rade za ovaj svet–

Potpuno razotkrivanje Megan Markl-zbog svega toga Megan želi svoju istinu da ispriča Elen

Upravo zbog tog prijateljstva Megan i želi da da intervju upravo njoj. Tako je Meganina prijateljica ispričala:

– Rekla mi je da Elen razume njenu patnju i bol i da će njoj sve reći. Uverena je da su one srodne duše, za nju je Elen oličenje autentičnosti – rekla je prijateljica.