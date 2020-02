Najteža optužba na račun princa Harija: Koristi smrt majke zbog zarade

Optužba na račun princ Harija

Od kako je sa suprugom Megan Markl i sinom Arčijem napustio Veliku Britaniju kako bi život nastavili u Kanadi, daleko od okrilja britanske kraljevske porodice, princ Hari je izavao netrpeljivost i nerazumevanje mnogih Britanaca. Ipak, tamošnji britanski voditelj i koluminsta Pirs Morgan nikada nije skrivao da mu ovaj par nije preterano simpatičan, a posebno nekadašnja glumica. Netrpeljivost je kulminirala kada je kraljevski par odlučio da tuži tabloid za koji Morgan piše zbog objave Meganinog privatnog pisma.

Britanski voditelj nikad suroviji: Vrlo je pogrešno i neukusno od princa Harija da majku upoređuje sa suprugom

– Kad oženiš holivudsku glumicu, nažalost, takav patetični stav dolazi sa tim. Razumem zašto princ prezire tabloide nakon smrti voljene majke, koja mu je morala biti užasno teška kao dečaku od samo 12 godina. No budimo vrlo jasni – mediji nisu ubili Dajanu, pijani vozač jeste. Dajana je tada bila najveća zvezda na svetu te vas kao tadašnji urednik uveravam da se bezobzirno igrala s medijima, jednako kao što su oni sa njom. S medijima je radila kako joj je odgovaralo, baš kao i Megan s časopisima People i Vogue. No uz dužno poštovanje Megan, ona nije u Dajaninoj ligi što se tiče slave. Zato je vrlo pogrešno i neukusno od Harija da majku uspoređuje sa suprugom. I pre nego što me napadnete kako ne znam kako je to izgubiti roditelja tako rano, moj je otac umro dok sam ja bio jako mlad – rekao je tada Pirs koji ne štedi kritike na račun kraljevskog para, a ovoga puta njegova meta je princ Hari zbog toga što, kako tvrdi novinar, on koristi smrt svoje majke kako bi zaradio velike količine novca.

Pirsu je zasmetao govor koji je princ Hari nedavno održao na samitu milijardera u Majamiju, koji je organizovala jedna od najbogatijih svetskih banki. Za govor u kojom je otvorio dušu dok je pričao o bolu sa kojim se suočio nakon što je izgubio majku na tragičan način, Hari je zaradio od 500.000 do milion dolara. Voditelj je zbog toga kritikovao princa, jer kako kaže konstantno u svojim govorima iznosi borbu sa gubitkom, i na taj način koristi smrt princeze Dajane kako bi zaradio novac.

– Poslednjih godina Hari je retko govorio o nečemu drugom, a konstantno se emotivno priseća boli koju je proživeo, čak i sada, 23 godine kasnije – tvrdi Morgan, i dodaje kako shvata da je prolazak kroz takav gubitak za mladu osobu veoma traumatičan, ali ističe i da su kroz istu stvar prošli milioni drugih ljudi. Naglasio je kako je i on sam izgubio oca, i to kada je imao tek jednu godinu.

– Velika je razlika kada o nečemu govoriš kako bi podigao javnu svest o mentalnim bolestima povezanima s gubitkom bliske osobe, i kada to činiš privatno za veliki novac, obraćajući se gomili super bogatih bankara, tajkuna, političara i selebritija – rekao je Morgan i dodao kako se princ ponaša jednako kao mediji koji prezire

– Komercijalnim iskorišćavanjem smrti majke kako bi zaradio ogromam novac, Hari se ponaša na isti način na koji tvrdi se da ponašaju mediji, koje navodno prezire –zaključuje voditelj.