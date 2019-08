Megan puca od ljubomore: Princ Hari odlazi na svadbu svoje bivše (foto)

Princ Hari ići će na svadbu svoje bivše devojke Kreside Bonas, sa kojom je bio u vezi od 2012. do 2015. godine, potvrdio je kraljevski dvor.

Kresida će romantično “da” izgovoriti markizu Hariju Ventvortu – Stenliju, a venčanju se prisustvovati i njena bivša ljubav princ Hari.

Ali, kako piše britanski Cosmopolitan, Megan Markl veoma je uznemirena zbog ovakve odluke, pa je njena ljubomora došla u prvi plan. Glumica je inače veoma ljubomorna na Harijeve bivše devojke, pa se postavlja pitanje da li će se na ovom venčanju ona uopšte pojaviti.

