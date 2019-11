Megan Markl više ne može da ćuti: Ne želim da me vole, želim samo da budu sposobni da me čuju!

Kako prenose strani mediji, vojvotkinja od Saseksa više nije mogla da podnese spekulacije i nagađanja nakon objavljivanja dokumentarnog filma o njenom i Harijevom putovanju u Afriku, te je vrlo jasno i glasno objasnila šta želi.

Dve nedelje nakon premijernog prikazivanja dokumentarca vojvode i vojvotkinje od Saseksa, Megan Markl je bez okolišanja istakla da njen glavni fokus nije na tome da li je ljudi vole.

– Ne želim da me vole, želim da me samo da budu sposobni da me čuju – navodno je rekla vojvotkinja Megan.

Bivša glumica želi da se potpuno distancira od kraljevskog protokola i formalnosti baš kad obavlja kraljevske dužnosti, kao što je uradila prošle nedelje prilikom posete pekari u kojoj rade marginalizovane žene. Istakla je da želi da se istinski poveže s ljudima s kojim razgovara.

– Jedna od stvari koje sam primetila od kad sam ovde jeste da ljudi imaju izvesna očekivanja kada negde dolazim, ali ja sam za to da svi budemo opušteni. Svi imamo neku priču koju želimo da ispričamo, a ja se osećam počastvovano što sam tu i mogu da čujem vaše priče – rekla je Megan ženama.

Megan Markl je odlučila da će grliti ljude umesto kurtoaznog pozdrava, koji se smatra prikladnim za članove kraljevske porodice. Osvrnula se i na svoj trud da se uklopi u britansko društvo i kraljevsku prodicu.

– Zaista sam pokušala da usvojim britanski senzibilitet. Zaista jesam. Nikad nisam mislila da će biti lako, ali sam mislila da će biti fer. Sa time mi je najteže da se pomirim – priznala je vojvotkinja Megan, prenosi Stil.