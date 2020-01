Prijateljica razotkriva vojvotkinju: Megan Markl laže da nije poznavala princa Harija!

Od kako je kao bomba odjeknula vest da princ Hari i Megan Markl napuštaju kraljevstvo i da žele da se osamostale, sve oči su uprte u vojvotkinju od Saseksa. Jedna od njenih prijateljica tvrdi da Megan Markl laže i da je vrlo dobro znala šta radi

Britanski mediji nisu štedeli Megan Markl dok je bila na poziciji vojvotkinje od Saseksa, a još manje je štede sad kad je otišla s nje. U prilog im ide činjenica da je vojvotkinja konfliktna osoba i da je stekla nemali broj neprijatelja koji su sad spremni da progovore s medijima o njoj. Ili u slučaju Đine Neltorp-Koun, čak i da napišu kolumnu o svom odnosu s Megan, počecima veze s Harijem i Meganinom ponašanju.

Prenosimo vam šta je bivša prijateljica, ali i agentkinja napisala o vojvotkinji:

– Nisam uopšte sumnjala da će se Hari zaljubiti preko glave u Megan kad mi je spomenula da su postali dovoljno bliski da zajedno idu na odmor. To je bilo 2016. godine, a ja sama sam bila očarana s Megan, baš kao i svi. Odmah me privukla njena topla ličnost, narav koja vas teši i njena sposobnost da vas uveri da ste jedina osoba na svetu koja je bitna.

Znala sam odmah da će očarati tog mladića slomljenog srca koji je pratio majčin kovčeg, čak sam bila uzbuđena zbog nje. Bili su tu svi sastojci za romansu veka. Kliše se činio savršenim, devojka iz radničke klase upoznaje Princa Savršenog – započela je Neltorp-Koun kolumnu, prenosi Index.hr

Megan Markl laže da nije znala ko je princ Hari i da je to tek kasnije otkrila

Dodaje da, kada je čula da se povlače s funkcija, nije bila previše iznenađena.

– Znam iz prve ruke da je Megan prvenstveno poslovna žena, a ovo je savršen trenutak da nastavi tamo gde je stala i izgradi svoju karijeru glumice i javne osobe. Ako to znači da mora da izvuče Harija iz kraljevske porodice u stvarni svet, stvarni svet po njenoj definiciji, tako će biti. Njena odluka da nastavi sa svojim životom čini se nagla, čak i nemilosrdna onima koje ostavlja. To se dogodilo mnogima, uključujući i mene. Iznenadila me samo brzina kojom se ovo dogodilo, mislila sam da će izdržati nekoliko godina – istakla je.

Navela je da je Megan upoznala pre šest godina preko drugog klijenta. U to vreme vojvotkinja je glumila u seriji Suits i lansirala je svoj blog The Tig.

– Odmah sam znala da je posebna, da ima X faktor – tvrdi Neltorp, koja joj je postala agentkinja i pomagala joj da dogovori sponzorstva i reklame s brendovima.

– Bila je oštra poput brijača, kreativna, temeljna, s umom za biznis i američkim preduzetničkim stavom prema životu. Znala je šta želi i nije se bojala da izrazi svoje mišljenje. Još se sećam kako je odbila da odsedne u najboljem londonskom hotelu jer je saznala da su držali papagaja u kavezu. Megan mi je brzo postala više od klijentkinje.

Posle nekoliko sastanaka postale smo prijateljice, bila mi je jako draga, a činilo mi se da sam i ja njoj, bar je tako govorila. Ubeđena da možemo da verujemo jedna drugoj, otvoreno smo pričale o privatnom životu pa mi je otkrila dosta o svom životu i karakteru. Cenila je moje savete i u profesionalnom i u privatnom životu i činilo se da ih usvaja – tvrdi.

Megan Markl laže: Ovo je savršen trenutak da nastavi tamo gde je stala i izgradi svoju karijeru glumice

Priznaje da se bojala hoće li Megan moći da podnese pritisak koji nosi veza ili brak s Harijem.

– Kad mi je rekla da im veza postaje ozbiljna, moj entuzijazam pretvorio se u brigu. Za oboje. Nije tu bila samo medijska pažnja. Sećam se kako sam joj objašnjavala dok smo pijuckale vino u londonskom Vest Endu da mora da se nosi s očekivanjima britanske javnosti, kraljevske porodice i dvorana. Reagovala je tako što je podigla ruku i ućutkala me na hladan način koji dotad nisam videla: ‘Molim te, ćuti. Ne želim da slušam o tome. Ovo je pozitivno vreme u mom životu.’ Prvi put mi je bilo neprijatno u njenom društvu.

– Nisam to tada znala, ali to je bio početak kraja našeg prijateljstva i poslovnog odnosa. Megan je jako ambiciozna žena, a kako se kreće napred u životu, zatvara vrata iza sebe, kao što je uradila s ocem, bratom i sestrom, prvim mužem i sa mnom. Tada sam verovala, kao što i sada verujem, da je bila mudra žena s misijom u životu, uloviti princa, ali ne nekog starog princa, nego glavnog princa – piše Neltorp-Koun.

Nastavlja da Megan Markl laže i da nije bila iskrena kad je rekla da je bila “naivna kad su je prijatelji upozoravali” te da kao Amerikanka nije znala ko je Hari.

– Smejala sam se naglas, znala sam da je to glupost. ‘Promenićemo svet’, govorila mi je s čeličnom odlučnošću u očima, a bilo mi je jasno da misli da će ‘vladati svetom‘. Uverena sam da je njen uticaj udaljio Harija od porodice. Ne mislim da nema svoju volju, ali najbolje je sam to rekao: ‘Šta Megan želi, Megan i dobije’ – dodala je.

Megan Markl laže, htela je glamur i slavu koju nosi Vindzor, ali nije htela javne kritike

Dodala je da joj je bilo jasno da Megan Markl laže i da neće moći da se nosi s pravilima kraljevske porodice, s tim da se njen uzbudljivi holivudski život zameni često dosadnim kraljevskim dužnostima.

– Htela je glamur i slavu koju nosi Vindzor, ali nije htela javne kritike koje dolaze s tim. Mislim da ona ne razume kraljevski svet altruizma, istorije, tradicije i nejavne pomoći bez lične koristi. Kraljevski život joj je ustajao i krut. Definitivno nikad nije pokazala nikakav interes za britanski život i tradiciju.

– Moram ipak priznati da ne mislim da bi mogla da odvuče Harija od porodice osim ako deo njega tako nešto nije želeo. Prema onom što sam videla, zasigurno je odigrala veliku ulogu u trenutnoj krizi. Sve što ona radi je pažljivo smišljeno i forenzički planirano, Hari samo može da odluči hoće li otići s njom ili je pustiti da ode sama. U poslovnom smislu, donela je ispravnu odluku – navodi njena bivša saradnica i prijateljica.

Megan Markl laže: Sve što ona radi je pažljivo smišljeno i forenzički planirano

Dodaje da ne sumnja da će na razlazu s porodicom zaraditi više nego da su ostali da žive na “džeparcu” kraljevske porodice i da je Megan dobro znala šta radi. Kad su klijentima 2016. morali da jave da Megan više ne može ništa da reklamira mnogi su bili razočarani, pogotovo jer joj je zbog veze s Harijem porasla popularnost.

– Bez sumnje. najveće kompanije hteće ih kao ambasadore, a na tome smo ona i ja radile pre nego što se udala i to je bilo ono što je najviše želela. Pre nego što je Hari stigao u njen život, radile smo na ugovorima s velikim brendovima i reklamama za švajcarske satove, kozmetiku, donje rublje, hranu… Htela je da osigura veliki ugovor s kozmetičkom kućom, poput L’Oreal-a. Jednom mi je rekla da ima ‘noge duge kilometar’ i tražila da osiguramo značajnu ponudu za pokazivanje ‘atributa’.

Megan Markl Laže: Sad kad nosi titulu, ima vrednost koju novac ne može da kupi

– I dalje je relativno mlada, jako lepa, ima stila i jak karakter. Savršena je za komercijalna sponzorstva, visoku modu i brendove. Sumnjam da postoji producent ili kasting direktor koji je ne želi u svom filmu, seriji, reklami ili kampanji. Sad kad nosi titulu, ima vrednost koju novac ne može da kupi. Iako tri godine ne radimo zajedno, mnogi mi i dalje šalju ponude za nju, ona samo treba da kaže koji iznos želi – navodi.

Dodaje da Meganino uverenje da može da modernizuje monarhiju najbolje pokazuje koliko malo o njoj zna.

– U zadnjem e-mailu koji mi je poslala napisala mi je da joj se život promenio i da ne može da snima komercijalne reklame. Napisala je da želi da ostanemo prijateljice jer joj je to jako važno. Nikad se više nismo čule. Kad smo se nedavno našle u istoj prostoriji, glumila je da me ne vidi i namestila je da samo Hari razgovara sa mnom. Megan je naviknuta na to da ide na bolje. Sumnjam da će se to ikad promeniti – zaključila je njena bivša prijateljica.