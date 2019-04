Kejt vs Megan: Gest kraljice Elizabete koji pokazuje koja vojvotkinja joj je miljenica

Do sada smo gotovo podjednako često mogli da čitamo o tome da je kraljici Elizabeti miljenica Kejt Midlton, a zatim da je to ipak Megan Markl, ali čini se da je svojom poslednjom odlukom ona to konačno razjasnila.

Naime, kako je za britanski tabloid “The Sun” otkrio izvor blizak kraljevskoj porodici, kraljica je zabranila Megan nošenje nakita pokojne princeze Dajane, dok Kejt to i dalje dozvoljeno. Tu odluku je donela jer “nije nimalo bila impresionirana” Meganinim ponašanjem, navodi ovaj tabloid.

Izvor je otkrio i da ova odluka nije bila nagla, jer se potez kojim je Megan poljuljala kraljičin stav dogodio još pre njenog i Harijevog venčanja. Naime, problem je navodno, izbio jer je Megan zatražila je da joj se izradi tijara optočena smaragdima, što je odbijeno zbog nepoznatog porekla dragog kamenja koje je želela, a zatim se umešala kraljica i sama joj odabrala tijaru.

To je razbjesnelo princa Harija koji je, navodno, pokušao da se suprotstavi kraljici izjavom: -Što Megan poželi, to i dobije, a izvor navodi da je to kraljicu samo dodatno podstaklo na ovu odluku.



Megan je do sada često za posebne prilike pozajmljivala nakit princeze Dajne, uključujući i vredni koktel prsten s akvamarinom, koji je nosila na svom svadbenom prijemu, ali se čini da će sada u toj kolekciji moći da uživa samo njena svastika Kejt.