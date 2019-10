Kejt Midlton se trudi da ponovo zbliži porodicu i pomogne Megan Markl (video)

Vojvotkinja od Kembridža se trudi da pomogne princu Hariju i Megan Markl, pošto je objavljen eksplozivni intervju u kojem su kraljevski supružnici otkrili da se ne nose lako s blicevima, paparacima i slavom.

Kejt Midlton je navodno žao novopečene majke koja je priznala da nije dobro u intervjuu Tomu Bredbiju na ITV-ju, prenose britanski mediji.

Majka troje dece želi da popravi odnos, ali daleko od očiju javnosti, pošto je Hari javno rekao da mu je odnos s bratom Vilijamom narušen. U razgovoru za Daily Mail autor i bivši dopisnik za kraljevsku porodicu Fil Dampijer rekao je:

– Neslužbeno govoreći, rekli su mi da se Kejt jako trudi da okupi porodicu, da ih ponovo zbliži i pomogne Megan. Niko od njih ne želi da izneveri kraljicu pa Kejt to radi daleko od očiju javnosti. Rekli su mi da se javila Megan i da su nekoliko puta pričale preko telefona. Kejt je žao zbog svega i svesna je da se Megan jako bori…

U intervjuu Megan Markl (38) je priznala da se oseća ranjivo, a progovorila je i o tome kako se teško nosi s tabloidima. Kad ju je voditelj pitao kako se oseća, već su joj se tad oči napunile suzama ‘jer je niko to nije pitao’.

– Hvala vam što ste me pitali. Nije me mnogo ljudi pitalo jesam li u redu, ali to je veoma realna stvar s kojom sam se nosila daleko od očiju javnosti. Nikad nisam mislila da će biti lagano, ali mislila sam da će biti fer. Ovo je bila teška borba. Govorila sam Ejču, tako ga od milja zovem, da nije dovoljno samo preživeti nešto. To nije poenta. Moraš da živiš i razvijaš se, da se osećaš srećno – rekla je vojvotkinja i dodala:

– Stvarno sam se trudila da prihvatim tu britansku suzdržanost. Zaista sam se veoma trudila. Ali mislim da to stvarno deluje štetno i loše na psihu.

Vojvoda od Saseksa priznao je da između njega i brata postoje tenzije:

– U ovoj ulozi koju imamo i koja donosi veliki pritisak, neke stvari ne možete da izbegnete. Ali pre svega, mi smo braća, uvek ćemo biti braća. Trenutno se nalazimo na različitim putevima, ali ja ću uvek biti tu za njega i on će uvek biti tu za mene. Ne viđamo se često koliko smo znali ranije jer jednostavno imamo previše posla, ali mnogo ga volim i većina problema o kojima ste čitali u medijima, stvoreni su ni iz čega. Kao braća naravno da imamo bolje i lošije dane.

Hari i Megan u novembru lete u SAD sa sinom Arčijem gde će provesti šest nedelja s Meganinom majkom Dorijom Ragland i između ostalog proslaviti Dan zahvalnosti, prenosi Jutarnji.hr