Kako će Megan i Hari proslaviti Arčijev prvi rođendan

Megan i Hari iza sebe ostavili turbuletnu godinu

Ako neko, kada se osvrne iza sebe, može da kaže da je u danima koji su protekli doživeo mnogo toga i napravio velike promene to su britanski princ Hari i njegova supruga Megan Markl. Od kako je postala deo britanske kraljevske porodice, američke glumica je jasno stavila do znaja da neće odstupiti od nekih svojih uverenja i stavova, pa i onda kada joj to nalaže sama vladarka Velike Britanije kraljica Elizabeta II.

Turbulencije u porodici i borba za slobodu mladog kraljevskog para završile su se defitivno 31. marta, kada su Megan i Hari i zvanično postali finansijski nezavisni i daleko od britanske krune. Kraljica im je makar u javnosti dala blagoslov za novi život, koji se iz Kanade preselio za Los Anđeles, a sve kako bi Megan imala šansu da ostvari svoje glumačke ambicije.

Iako je godina iza njih bila teška, bila je prelomna jer su postali roditelji sinu Arčiju. Kako se blizi njegov prvi rođendan koji je 6. maja – a rođendani namjlađih članova kraljevske porodice su veliki događaj i za britansku javnost – nameće se pitanje kako će Megan i Hari proslaviti prvi rođendan svog sina.

Hari Megan su sa sinom trenutno u Los Anđelesu gde su se krajem marta preselili iz Kanade. Iako im je prvobitni plan bio da se vrate u Veliku Britaniju kako bi sa ostatkom porodice proslavili rođendan svog naslednika, to je sada upitno, zbog pandemije koronavirusa koja je zaustavila planetu,

Kako govori izvor za ‘E! News’ maleni Arči će rođendan proslaviti sa roditeljima

– S obzirom na socijalno distanciranje, ali i činjenicu da su događaji zbog kojih su Hari i Megan trebalo da se vratite u Veliku Britaniju otkazani, ova porodica će ostati u Los Anđelesu– tvrdi neimenovani izvor i dodaje da će im se eventualno pridružiti Meganina majka Dorija Regland.

Izvor dodaje da će se velika proslava sigurno biti održana kada se za to stvore uslovi.

– Pre Arčijevog , rođendan proslavlja i kraljica Elizabeta, ali i princ Luisa 23. aprila – zaključuje izvor i dodaje kako će kraljevska porodica sigurno pronaći način da zajedno uživa u ovim lepim mometima.

Princ Hari se zbog sina i surpuge odlučio na radikalan potez

Polo igrač Ignjacio „Načo“ Figueras, najbolji prijatelj princa Harija, veoma dobro poznaje 35-godišnjeg vojvodu. O njemu izbegava da govori u javnosi i da otkriva detalje njihovog prijateljstva, ali onda, kada je čitava planeta bila uzdrmana odlukom princa Harija i njegove supruge Megan da sa sinom Arčijem napuste Ujedinjeno Kraljevstvo i život nastave u Kanadi, nije odoleo da ne stane u zaštitu svog prijatelja.

– Princ Hari je toliko propatio zbog osuđivanja javnosti i sada nastoji da zaštititi svoje mladunče i lavicu – slikovito se izrazio Načo Figueras u ekskluzivnom intervjuu za ABC.

– Ovo radi otac. Ovo je čovek koji pokušava svom silom da zaštititi svoju porodicu. Razgovarao sam s Harijem prije nekoliko dana. Toliko pati zbog svega što mu se dogodilo. Ne može više da podnese osuđivanje javnosti – iskren je bio polo igrač koji je otkrio i koji je najveći strah princa Harija.

– Postao je izvanredan čovek – čovek kakvim bi se njegova majka ponosila –rekao je Načo i naglasio kako je Harijev jedini strah da Megan ne zadesi sudbina njegove majke