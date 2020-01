Gotovo je, više ih neće koristiti: Megan i Hari ostali bez kraljevskih titula

Nakon nekoliko dana većanja i odluka, došao je i taj dan kada su se princ Hari i njegova supruga Megan Markl izborili za svoje snove.

Nakon što su odlučili da napuste porodicu i kraljevstvo i započnu samostalan život, odigrao se važan sastanak u Sandringemu. Vojvoda od Saseksa suočio se sa kraljicom, princom Čarlsom i princom Vilijamom, a nakon razgovora Elizabeta II je donela odluku.

– Moja porodica je imala vrlo konstruktivne diskusije o budućnosti mog unuka i njegove porodice. Moja porodica i ja u potpunosti podržavamo njihovu želju za stvaranjem novog života kao mlade porodice. Iako bismo im želeli da ostanu sa nama kao stalni članovi kraljevske porodice, poštujemo i razumemo njihovu želju da žive samostalnijim životom, a da pri tom ostanu deo moje porodice – navela je kraljica i dodala:

– Hari i Megan su jasno stavili do znanja da u svom novom životu odriču pomoći kraljevske porodice. Stoga je dogovoreno da će nastupiti prelazni period. U njemu će provoditi vreme u Kanadi i Velikoj Britaniji. Ovo su složena pitanja koja moja porodica treba da razreši. I ima još posla koji treba obaviti, ali tražila sam da konačne odluke budu donete u narednim danima.

A sada i zvanično, Megan i Hari više neće moći da koriste titule “njihovo kraljevsko visočanstvo”. Takođe, oni neće dobijati novac iz javnih fondova za dužnosti članova kraljevske porodice, saopšteno je iz Bakingemske palate.

Kako prenosi BBC, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa rekli su da nameravaju da nadoknade novac za popravku Frogmora, kuće koju su koristili, a ona će ostati njihov dom u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Prinčevi Vilijam i Hari: Laž je da među nama postoje nesuglasice!

U pitanju je novac poreskih obveznika koji su iskoristili da bi renovirali svoj dom. Oni bi trebalo da vrate oko 2,4 miliona funti, koliko je uloženo u sređivanje imanja koje se nalazi nedaleko od Vindzora.

Novi aranžman stupa na snagu na proleće ove godine, saopštila je Palata.

Još jedna novina je to da Megan i Hari više neće formalno predstavljati kraljicu. Ova odluka doneta je nakon što su saopštili da se povlače iz kraljevskog života i žele da postanu finansijski nezavisni.

Iako više zvanično neće moći da predstavljaju kraljicu, par je naglasio da će i dalje podržavati krunu i Elizabetu.

U najnovijem saopštenju kraljica Elizabeta II kaže da je zadovoljna jer je nakon “višemesečnih kontroverzi i nagađanja” pronađen konstruktivan put za njenog unuka i njegovu porodicu.

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020