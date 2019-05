Eltonu Džonu se omaklo: Šta je muzičar rekao o dolasku kraljevske bebe

Muzičar Elton Džon (72) već godinama je prijatelj kraljevske porodice, pa je tako upućen u sva dešavanja na britanskom dvoru. On je bio blizak sa princezom Dajanom i posvetio joj je pesmu “Sveća na vetru” (Candle in the Wind) koju je pevao na njenoj sahrani u Vestminsterskoj opatiji 1997. godine.

Zbog prijateljstva sa njegovom tragično stradalom majkom Elton Džon ima posebno mesto u Harijevom srcu, pa osim što mu je pevao na svabi, on dobro zna kada kraljevska beba treba da stigne na svet.



Iako Hari i Megan sve detaljaja porođaja čuvaju u tajnosti Elton Džon je izjavio da bi beba trebalo da se rodi “svakog trenutka” i cela nacija sada je uverena da se Megan u ovim trenucima porađa.