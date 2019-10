Britanski voditelj nikad suroviji: Vrlo je pogrešno i neukusno od princa Harija da majku upoređuje sa suprugom

Poznati britanski voditelj Pirs Morgan ne skriva netrpeljivost prema vojvotkinji Megan, a kada je kraljevski par tužio tabloid “Daily Mail”, čiji je koluminista upravo voditelj, zbog objave vojvotkinjinog privatnog pisma, netrpeljivost je eskalirala.

-Ovo mi se čini kao još jedan katastrofalan PR neuspeh kraljevskog para i da budemo brutalno iskreni: za većinu loših kritika su sami krivi. Ne možete naterati javnost da plati 2,4 miliona funti za obnovu vašeg luksuznog i besplatnog doma, a zatim odbijate da vas fotografišu na Vimbldonu. Ne praviti zabavu povodom darivanja deteta vrednu pola miliona dolara, a zatim pričati o siromaštvu. Ne možete uživati u svetskoj slavi zbog kraljevskog venčanja, a zatim odbiti da podelite osnovne detalje o rođenju deteta. Na taj način se ne ponaša kraljevska porodica, rekao je Pirs i prozvao Harija kako je potpuno potpao pod uticaj supruge.

-Kad oženiš holivudsku glumicu, nažalost, takav patetični stav dolazi sa tim. Razumem zašto princ prezire tabloide nakon smrti voljene majke, koja mu je morala biti užasno teška kao dečaku od samo 12 godina. No budimo vrlo jasni – mediji nisu ubili Dajanu, pijani vozač jeste. Dajana je tada bila najveća zvezda na svetu te vas kao tadašnji urednik uveravam da se bezobzirno igrala s medijima, jednako kao što su oni sa njom.

S medijima je radila kako joj je odgovaralo, baš kao i Megan s časopisima People i Vogue. No uz dužno poštovanje Megan, ona nije u Dajaninoj ligi što se tiče slave. Zato je vrlo pogrešno i neukusno od Harija da majku uspoređuje sa suprugom. I pre nego što me napadnete kako ne znam kako je to izgubiti roditelja tako rano, moj je otac umro dok sam ja bio jako mlad, priznao je Pirs.