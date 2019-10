Umivanje je temelj nege lica – da li to radite na pravi način?

Zašto je za umivanje bolje koristiti specijalne uređaje nove generacije – uz osećaj svežine koji vam ostaje za ceo dan, uklanjate nečistoće, radite piling i podstičete cirkulaciju kože

Koliko puta smo čuli da je jedini pravilan način umivanja da lice protrljamo prstima kako bismo skinuli ostatke šminke i nečistoće sa lica? A onda negde pročitamo da je ipak bolje koristiti posebne uređaje nego umivati se prstima. Naravno, i dalje se umivamo svakog dana, ali možda i dalje nismo sigurni šta je pravi odgovor.

Osećaj svežine i dodir prstiju na licu kada se zapljuskujemo vodom čim otvorimo oči je nešto na šta smo navikli kao nešto najprirodnije, kao prvi korak jutarnje nege i način da se brzo razbudimo. Isto tako, kada se umorni vratimo kući posle napornog radnog dana, skidanje šminke i umivanje je prvo na šta pomislimo kada uđemo u kuću. Međutim, šta ako postoji uređaj koji ovakav vid nege lica može da unapredi i pruži nam jednu sasvim novu dimenziju jutarnje i večernje beauty rutine?

Uređaji za čišćenje lica vodećeg švedskog brenda u oblasti lepote i velnesa FOREO su sve, samo ne obični! Takav je baš i omiljeni LUNA play plus uređaj, koji čisti i ujedno masira lice svojim T-soničnim pulsacijama koje omogućavaju nežni piling, ali istovremeno prodiru u pore kože mnogo dublje nego što naši prsti mogu i podstiču mikrocirkulaciju. Još jedna prednost je to što silikon u kombinaciji sa T-soničnim pulsacijama smanjuje pojavu proširenih pora, dok na ovu pojavu prsti svakako ne mogu da deluju već prstima možemo čak i da prenesemo sitne čestice nečistoće u pore.

Klinička istraživanja pokazuju da LUNA play plus uređaj uklanja čak 99.5 odsto masnoće i ostataka šminke sa lica, a svi znamo koliko je to potrebno nakon napornog radnog dana ili lude žurke posle koje često nemamo snage da sprovedemo sve korake neophodne za efikasno čišćenje lica. A šta će, uz sve to, bolje osvežiti kožu nego masaža lica? T-sonične pulsacije ujedno poboljšavaju mikrocirkulaciju, čak do 450 odsto! Pojačana mikrocirkulacija donosi mnogo više kiseonika i nutrijenata na površinu epiderma, što povoljno utiče na lice i daje koži poseban sjaj i glatkoću. Bolja apsorpcija kreme, seruma ili ulja samo je još jedna pogodnost koju ova vrsta masaže donosi, a pored svih benefita – LUNA play plus odlično izgleda i na vašoj polici u kupatilu!

Pred nama su hladniji i vetroviti jesenji dani, te pravilna nega kože postaje sve važniji dnevni ritual. Omogućite svojoj koži da bude sveža, čista, jedra i glatka, uz dubinsko čišćenje i jednostavnu negu, samo minut ujutru i minut uveče, koliko je dovoljno da koristite LUNA play plus svakoga dana!